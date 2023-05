Haji Furoda, Beribadah ke Tanah Suci dengan Fasilitas Super Mewah

Jakarta, Beritasatu.com - Haji furoda merupakan keistimewaan yang diberikan oleh pemerintah Arab Saudi kepada Indonesia secara legal dan resmi. Meski, untuk mengikuti program ini, calon jemaah perlu mengocek dana yang tidak sedikit.

Selain haji reguler dan haji plus, haji furoda merupakan akses program paling mewah jika dibanding program yang lainnya. Singkatnya, haji furoda adalah program haji tanpa antre. Program ini sering juga dikenal dengan haji mujamalah atau undangan. Pelaksanaan program haji ini dilakukan menggunakan visa haji furoda atau visa haji mujamalah yang resmi dari pemerintah Kerajaan Arab Saudi.

Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Kementerian Agama Nur Arifin menjelaskan bahwa ada perbedaan antara haji khusus dengan furoda atau haji mujamalah. Haji khusus menggunakan kuota negara yang dibagi menjadi kuota haji reguler dan kuota haji khusus. Sedangkan haji mujamalah atau furoda tidak menggunakan kuota negara.

"Haji khusus dulu disebut haji plus, resmi menggunakan kuota negara dan ada standar pelayanannya. Pemerintah melakukan pengawasan ketat terhadap penyelenggaraan ibadah haji khusus. Kalau haji mujamalah pemerintah tidak menetapkan standar pelayanannya, hanya diatur bahwa keberangkatan haji mujamalah wajib melalui PIHK sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 dalam Pasal 18,” terang Nur Arifin.

Salah satu perusahaan penyedia layanan Haji Furoda di Indonesia PT Garislurus Lintas Semesta menyebut bahwa Haji Furoda menjadi alternatif bagi calon jemaah haji yang enggan mengantri lama.

"Haji Furoda bisa menjadi alternatif pilihan bagi jemaah haji tanpa antri, tahun ini daftar tahun ini berangkat," jelas Bambang Tri Nugraha Komisaris Utama PT Garislurus Lintas Semesta, kepada media belum lama ini.

Bambang melanjutkan bahwa selama mengakomodir program haji furoda perusahaanya memberikan sejumlah fasilitas mewah bagi para calon jemaah haji, mulai dari akomodasi hingga penginapan bintang 5 saat berada di Tanah Suci. Sebagai perusahaan travel sekaligus provider visa, Bambang menjelaskan setiap tahunnya Garis Lurus Travel memberangkatkan sebanyak 45 calon jemaah haji furoda.

"Kenyamanan fasilitas dengan hotel bintang 5, akomodasi kelas VIP, program ini kami optimalkan 18 hari berikut perjalanan pulang pergi. Kuota pertahun 45 jemaah dengan 1 Bus," pungkas Bambang.

Untuk harganya sendiri paket double dibandeol US$ 29.500, triple US$ 28.500 dan Quad US$ 27.500. Keberangkatan pada Juni-Juli 2023.

