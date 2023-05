Siap Sapa Penggemar di Indonesia, Ini Fakta Menarik Kim Soo Hyun

Jakarta, Beritasatu.com - Kehebatan akting Kim Soo Hyun dalam berbagai judul drama telah menjadikannya sebagai salah satu aktor dengan bayaran termahal di Korea Selatan.

Aktor yang berhasil memenangkan penghargaan Most Popular Actor kategori Televisi pada ajang Baeksang Arts Awards ke-50 ini telah terjun ke dunia akting sejak tahun 2007.

Melansir laman Preview dan Her World, berikut adalah 10 fakta menarik tentang Kim Soo Hyun yang mungkin belum Anda ketahui.

1. Memulai karirnya pada usia 19 tahun

Kim Soo Hyun telah memulai perjalanan karirnya dalam dunia akting sejak berusia 19 tahun. Ia pertama kali menjadi sorotan dengan peran pendukung dalam sitkom Kimchi Cheese Smile tahun 2007 sebagai perenang perguruan tinggi yang megah.

2. Dia berakting untuk mengatasi rasa malu

Selama wawancara dengan majalah People ketika berada di Los Angeles untuk menghadiri KCON LA pada tahun 2015, Kim Soo Hyun mengungkapkan bahwa ketika dirinya masih muda, sang ibu menyarankannya untuk menghadiri kelas akting karena ia adalah seorang introvert.

Berakting dalam sebuah drama membuatnya merasa seperti menjadi orang yang berbeda, dan ketika dia merasa gembira saat mendengar tepuk tangan penonton, saat itu juga ia menyadari bahwa dirinya ingin menjadi seorang aktor.

3. Ditempatkan di DMZ selama masa wajib militernya

Meskipun memiliki kondisi jantung yang sudah ada sebelumnya dan awalnya ditunjuk sebagai pekerja layanan publik, dia menjalani pemeriksaan fisik tambahan untuk dibebaskan dari tugas aktif.

Ia ditugaskan ke Batalyon Pengintaian ke-1, yang ditempatkan di DMZ atau zona demiliterisasi antara Korea Utara dan Selatan. Bagian dari tugasnya termasuk berpatroli di daerah itu sambil mencari penyergapan musuh dan mencari ranjau darat yang aktif. Aktor berusia 35 tahun tersebut bahkan menerima promosi awal sebagai Sersan karena tingkah lakunya yang luar biasa.

4. Berteman baik dengan IU

Kim Soo Hyun pernah bekerja sama dengan penyanyi IU di drama hit Dream High dan The Producers dan mereka tetap berteman baik hingga sekarang. Setelah menyelesaikan kewajiban militer, Soo Hyun menjadi cameo di Hotel del Luna untuk menunjukkan dukungannya kepada IU dan sutradara Oh Choong Hwan yang bekerja dengannya di serial My Love From The Star.

Dirinya juga berakting di video musik Ending Scene IU dan menjadi cameo di filmnya sendiri, Real, dan bahkan mengirim truk kopi ke lokasi syuting film Dream, di mana sang sahabat, IU sedang syuting dengan Park Seo Joon.

5. Pernah mencoba untuk menjadi pemain bowling professional

Tahukah Anda bahwa Soo Hyun memiliki kecintaan terhadap bowling? Sedemikian rupa sehingga dia bahkan mencoba olahraga tersebut secara profesional. Dalam sebuah artikel oleh Korea Times, disebutkan bahwa manajemennya saat itu, KeyEast Entertainment, mengungkapkan bahwa dia melamar Asosiasi Bowling Profesional Korea pada Oktober 2016 lalu, meskipun dirinya gagal mendapatkan tempat pada uji coba putaran kedua.

"Saya menghabiskan sebagian besar waktu luang saya dengan menikmati bowling. Saya biasanya bermain dengan bola seberat 14 atau 15 pon," katanya ketika dijumpai pada fanmeet tahun 2014.

