Gelar Fan Meeting di Indonesia, Ini Deretan Lagu Terpopuler Kim Soo Hyun

Jakarta, Beritasatu.com - Kim Soo Hyun siap menyapa penggemarnya pada tur Fan Meeting bertajuk 'Nice To Meet You', bersama YOU Beauty. Acara ini siap dihelat di ICE BSD, Minggu (14/5/2023) hari ini.

Seperti yang diketahui, Kim Soo Hyun merupakan salah satu aktor Korea Selatan paling populer baik di negaranya sendiri maupun di dunia internasional. Selain berbakat dalam hal acting, ternyata Aktor dengan bayaran tertinggi tersebut juga memiliki suara yag merdu.

Bahkan, beberapa lagunya cukup terkenal dan menjadi salah satu lagu favorit para penggemar dan pecinta drama Korea. Berikut adalah 5 lagu terpopuler dari sang actor.

1. Dream High

Lagu ini merupakan salah satu soundtrack utama dalam drama Dream High di tahun 2011. Dalam lagu ini Kim Soo Hyun tidak bernyanyi sendiri, melainkan ia bernyanyi bersama JOO, Taecyeon 2PM, Suzy, Wooyoung, dan juga IU.

Lagu ini memiliki nada yang cocok untuk perasaan bahagia. Lagu Dream High tidak hanya populer di Korea Selatan, tetapi juga populer secara Internasional. Hal ini dibuktikan dengan masuknya lagu Dream High pada tangga lagu Gaon di Korea Selatan pada urutan ke-23 dari 100 lagu populer yang ada di sana ketika itu.

2. Dreaming

Lagu yang dinyanyikan sendiri oleh Kim Soo Hyun dalam drama Dream High ini memiliki arti yang menunjukkan perjuangan seseorang dalam meraih sebuah mimpi. Lagu yang sangat populer pada saat itu bahkan menjadi salah satu lagu terbaik yang dimiliki Kim Soo Hyun hingga saat ini.

Lagu Dreaming menempati posisi ke-3 pada Gaon Musik Chart Korea dari 100 lagu populer pada saat itu. Tidak berhenti sampai disana, lagu Dreaming juga memenangkan penghargaan sebagai Song of the Month pada bulan Februari oleh Cyworld Digital Music Awards.

3. Another Way

Another Way merupakan lagu dari mini album yang dimiliki oleh Kim Soo Hyun pada tahun 2012. Sama seperti judul lagunya, mini album milik Kim Soo Hyun juga berjudul Another Way: Secret Version.

Dalam lagu ini, Kim Soo Hyun banyak bernyanyi dengan nada tinggi yang memukau. Lagu Another Way masuk pada urutan ke-199 di Gaon Musik Chart Korea dan masuk pada urutan ke-38 Billboard K-Pop Hot untuk 100 lagu populer.

4. In Front of Your House

Lagu ini merupakan salah satu soundtrack drama populer berjudul My Love From The Star pada tahun 2014. Lagu yang dinyanyikan seorang diri ini kemudian menjadi lagu balada selanjutnya milik Kim Soo Hyun.

Lagu ini juga masuk dalam Gaon Musik Chart Korea tepatnya pada posisi ke-3, dan berada pada posisi ke-4 Billboard K-Pop Hot untuk kategori 100 lagu populer di Korea Selatan.

5. Promise

Lagu ini merupakan salah satu soundtrack pada drama MY LOVE FROM THE STAR, bahkan dalam scene drama Kim Soo Hyun juga sempat menyanyikan lagu ini saat di depan api unggun bersama dengan Jun Ji Hyun.

Sama suksesnya dengan In Front of Your House, Lagu Promise juga masuk ke dalam tangga musik Korea, dengan menduduki posisi ke-12 pada Gaon Musik Korea, dan posisi ke-13 pada Billboard K-Pop Hot untuk kategori 100 lagu populer.

