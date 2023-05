Gelar Fan Meeting, Penggemar Kim Soo Hyun Mulai Padati Area ICE BSD

Jakarta, Beritasatu.com - Kim Soo Hyun siap menyapa penggemarnya lewat tur fan meeting bertajuk 'Nice To Meet You', bersama YOU Beauty.

Acara yang dihelar di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD pada Minggu, (14/05/2023) ini sudah mulai dipadati oleh penggemar Kim Soo Hyun. Nampak antrean penukaran tiket sudah mulai mengular. Antusiasme penggemar yang ingin melihat penampilan Kim Soo Hyun pun terlihat dari banyaknya fans yang rela antre berfoto di banner aktor tampan asal Korea Selatan tersebut.

Salah satu penggemar yang datang dari Bekasi, Karin (28) mengatakan bahwa dirinya sangat antusias untuk bisa datang ke acara fan meeting ini. Karin bersama keempat kawannya merupakan penggemar berat Kim Soo Hyun.

“Iya memang ngefans banget sama Kim Soo Hyun,” kata dia kepada Beritasatu.com.

Dijelaskan lebih lanjut, Karin rela mengeluarkan uang senilai Rp 900.000 untuk membeli produk YOU Beauty demi melihat penampilan aktor dengan bayaran termahal itu.

“Iya beli produk. Terus dapat kesempatan buat menang,” kata dia.

Ketika ditanya lebih lanjut mengenai apa yang disuka dari sosok Kim Soo Hyun, Karin mengaku kemampuan akting lawan main Suzy dalam drama Dream High ini memang patut diacungi jempol.

“Aku suka aktingnya, suaranya, bahkan semua drama atau filmnya pasti ditonton,” tambah dia.

Seperti yang diketahui, Kim Soo Hyun menggelar fan meeting di Indonesia pada hari ini. Kegiatan ini sebagai bentuk apresiasi dari YOU Beauty kepada penggemar yang telah setia mendukung perjalanan Kim Soo Hyun sejak dirinya menjadi brand ambassador pada Juni 2022 lalu.

