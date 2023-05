Kunjungi Jakarta, Kim Soo Hyun Ingin Makan Nasi Goreng dan Gado-gado

Jakarta, Beritasatu.com - Kim Soo Hyun sukses menggelar fan meeting keduanya di Indonesia setelah 9 tahun berlalu. Kepada penggemar setianya, Kim Soo Hyun mengungkapkan ingin makan nasi goreng karena ini kali kedua dirinya menginjakkan kaki di Indonesia.

“Saya sering makan nasi goreng, mie goreng di Korea, tapi belum pernah mencobanya di Indonesia,” kata dia yang kemudian disambut teriakan dari fans, Minggu (15/5/2023).

BACA JUGA Gelar Fan Meeting di Indonesia, Ini Deretan Lagu Terpopuler Kim Soo Hyun

Aktor dengan bayaran termahal di Korea Selatan ini juga mengaku ingin sekali mencoba nasi goreng secara langsung.

Advertisement

“Saya ingin mencobanya sekali disini,” sambungnya.

Tidak hanya nasi goreng, lawan main Seo Yea Ji dalam drama Its Okay Not To Be Okay ini juga mengaku sangat menyukai makanan pedas. Bahkan Soo Hyun pun mengaku bahwa sangat menyukai gado-gado.

“Saya juga suka gado-gado. Makanan yang saya sebutkan tadi, ingin sekali mencobanya langsung disini,” tutupnya.

Seperti yang diketahui Kim Soo Hyun merupakan Brand Ambassador skincare lokal YOU Beauty sejak Juni 2022 lalu. Aktor kelahiran tahun 1989 ini menyapa penggemarnya pada tur Fan Meeting bertajuk 'Nice To Meet You', bersama YOU Beauty. Acara ini dihelat di ICE BSD, Minggu (14/5/2023).

BACA JUGA Kim Soo Hyun Diberi Biskuit Asal Indonesia, Fans Film Korea Heboh

"YOU Beauty berharap jumpa sapa ini bisa merekatkan kedekatan kami kepada konsumer tercinta dengan cara yang istimewa," tutur Nurul Fajrini, PR Manager YOU Beauty dalam keterangannya kepada media belum lama ini.

Berdasarkan keterangan tersebut, fan meeting Kim Soo Hyun tidak dibuka untuk publik. Hanya orang-orang terpilih saja yang bisa menyaksikan bintang serial It's Okay Not to be Okay ini secara langsung.

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Bagikan