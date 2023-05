Deretan Lagu Coldplay yang Terinspirasi Perjalanan Cinta Chris Martin

Jakarta, Beritasatu.com - Inspirasi lagu bisa datang dari mana saja, salah satunya dari kisah cinta pencipta lagunya. Itu juga yang terjadi pada Coldplay. Beberapa lagunya terinspirasi dari perjalanan cinta sang vokalis, Chris Martin.

Banyak yang pasti sudah tahu bahwa grup band rok asal Inggris, Coldplay, akan menggelar konser pertama mereka di Indonesia, tepatnya di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK) pada 15 November 2023. Segala hal tentang Coldplay pun jadi perbincangan, terutama lagu-lagu yang akan dibawakan dalam konser Coldplay di Jakarta nanti.

Terkait lagu-lagu Coldplay, rupanya ada beberapa lagu yang terinspirasi dari perjalanan cinta Chris Martin. Diketahui pria bernama lengkap Christopher Anthony John Martin itu pernah menjalani hubungan asmara dengan beberapa wanita, di antaranya Gwyneth Paltrow dan Dakota Johnson.

Chris Martin bisa dikatakan seorang pria romantis. Pasalnya dia sering menuangkan perasaan yang dialaminya dengan menulis lagu. Jadi tidak heran perjalanan cinta Chris Martin jadi inspirasi beberapa lagu Coldplay.

Berikut beberapa lagu Coldplay yang terinspirasi dari perjalanan cinta Chris Martin.

Lagu Sparks

Lagu Sparks merupakan lagu yang diciptakan oleh Chris Martin, Will Champion, Jonny Buckland, dan Guy Berryman. Lagu ini dirilis dalam album keempat Coldplay bertajuk "Parachutes" pada 10 Juli 2000.

Lagu ini terinspirasi dari perjalanan cinta masa lalu Chris Martin. Kala itu dia melakukan kesalahan kepada mantan pacarnya, dan ingin kembali menjalin cinta. Sayang tidak diketahui wanita mana yang dimaksud.

Lagu In My Place

Lagu Coldplay lain yang terinspirasi dari perjalanan cinta Chris Martin adalah In My Place. Lagu ini menggambarkan awal hubungan Chris Martin dan aktris Gwyneth Paltrow.

Jadi saat itu, Chris Martin bertemu dengan seorang wanita di backstage konser. Chris meyakini bahwa wanita yang ditemuinya itu adalah cintanya, yang tak lain adalah Gwyneth Paltrow. Melalui pertemuan tersebut, Chris menciptakan lagu In My Place untuk Gwyneth Paltrow yang dirilis pada 5 Agustus 2002 dalam album bertajuk "A Rush Of Blood To The Head".

Lagu ini pun menjadi lagu yang menggambarkan awal hubungan mereka. Lirik lagu In My Place memiliki makna untuk menyakinkan seorang perempuan agar mau menjadi kekasihnya. Akhirnya, Gwyneth dan Chris pun menikah pada 2003.

Lagu Moses

Setelah membuat lagu In My Place untuk Gwyneth Paltrow sebagai ungkapan rasa sukanya di awal pertemuan mereka, vokalis kelahiran 2 Maret 1977 itu kemudian melanjutkan hubungan ke jenjang yang lebih serius. Chris pun menciptakan lagu berjudul Moses yang dirilis pada 2003 dan masuk dalam album live Coldplay.

Lewat lagu ini Chris Martin mengungkapkan rasa cintanya kepada Gwyneth Paltrow yang akan menjadi istrinya. Mereka berdua menikah pada 5 Desember 2003. Judul lagu ini pun menjadi inspirasi untuk nama anak kedua Chris Martin dan Gwyneth, yakni Moses Bruce Anthony Martin.

Lagu Fix You

Tahun 2002 menjadi tahun yang buruk bagi Gwyneth Paltrow. Sang ayah, Bruce Paltrow meninggal pada 3 Oktober 2002. Tiga tahun setelah kepergian sang ayah mertua, Chris Martin membagikan perasaannya untuk menghibur dan memberikan kekuatan kepada Gwyneth melalui lagu Fix You.

Lagu Fix You termasuk dalam album ketiga Coldplay bertajuk "X&Y". Lagu ini menjadi salah satu lagu populer yang masih sering dibawakan oleh Coldplay saat konser. Lirik lagu Fix You menceritakan tentang kisah Chris Martin yang ingin memperbaiki dan menghibur keadaan hati Gwyneth Paltrow pasca ditinggal sang ayah. Dalam pembuatan lagu Fix You, Chris Martin menggunakan keyboard peninggalan sang ayah mertua.

Lagu Everglow

Pada 2014, Chris Martin dan Gwyneth memutuskan untuk berpisah, tetapi perceraian mereka baru disahkan pada 2016 di pengadilan. Kabar perceraian itu membuat Chris membagikan perasaan sedihnya melalui lagu berjudul Everglow. Lagu ini dirilis pada 2015 dalam album "A Head Full of Dreams".

Maka dari itu, bisa dikatakan bahwa inspirasi lagu ini berasal dari perceraian Chris Martin dan Gwyneth Paltrow. Lagu ini menggambarkan kesedihan ketika berpisah dengan orang yang dicintai.

