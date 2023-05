Jennifer Coppen Hamil, Netizen: Jangan Menormalisasikan Hamil di Luar Nikah

Jakarta, Beritasatu.com - Jennifer Coppen mendadak mengumumkan kehamilannya melalui sosial media Instagram @jennifercoppenreal20.

Dalam unggahannya tersebut diketahui usia kehamilan Jennifer Coppen masuk 23 minggu 3 hari. Artis berusia 21 tahun tersebut sempat merasa takut mengumumkan kabar kehamilannya itu, namun akhirnya dirinya diberi keberanian.

BACA JUGA Jennifer Lopez Akan Bintangi Film Bertema Gulat

“Butuh waktu lama untuk aku berani dan siap membagikan berita ini ke seluruh dunia,” tulis Jennifer Coppen dalam laman caption yang dikutip Senin (15/5/2023).

Advertisement

Dijelaskan lebih lanjut dirinya merasa takut akan hujatan atau kebencian dari banyak orang. Dia mengaku dukungan dari keluarga dan teman terdekat saat ini menjadi hal yang paling dibutuhkan.

“Aku senang dan takut di waktu yang bersamaan. Tetapi aku bahagia dengan kehamilan ini,” tulis Jennifer Coppen lagi.

“Menjadi seorang ibu dan hamil adalah hal terbaik yang pernah terjadi padaku. Meski aku tahu masih sangat muda untuk ini. Tetapi aku tidak takut dan siap membesarkan anak,” sambungnya.

Unggahan ini lantas menjadi sorotan netizen. Pasalnya diketahui Jennifer Coppen belum menikah dengan kekasihnya Dali Wassink. Banyak netter yang meminta agar hal tersebut tidak dinormalisasi.

BACA JUGA Waspada! Wanita Usia Ini Rentan Alami Kehamilan Berisiko Tinggi

“Gue mengapresiasi keputusannya untuk mempertahankan dan membersarkan bayi. Tapi gak menormalisasikan hamil di luar nikah sih. Jangan dijadikan pembenaran kasus kayak gini,” tulis netizen di kolom komentar.

“Kapan nikahnya,?” timpal netter lain.

“Tidak berusaha untuk menghujat, sebagai orang awam yang saya tahu budaya kita sudah hampir punah karena mendukung hal ini. Budaya hamil di luar nikah bahkan sudah jadi tren ke anak cucu kita. Jaman sekarang banyak banget yang support bukan ke atah positif tapi sebaliknya,” ujar netter lain.

“Hamil di usia muda emang gak salah sama sekali, but you know hamil di luar nikah itu salah,” timpal warganet lainnya.

“Baru kali ini yang hamil di luar nikah diberi selamat,” kata netter.

Jennifer Coppen merupakan aktris berkebangsaan Indonesia - Belanda. Dirinya merupakan pemeran, model, penyanyi dan selebriti internet yang memiliki banyak pengikut.

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Bagikan