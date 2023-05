Gandeng Raisa, David Foster Siap Gelar Konser Bertajuk Hitman Asia Tour 2023

Musisi dan Komposer David Foster tampil di Jakarta International BNI Java Jazz Festival 2016, JIExpo, Jakarta, Sabtu (5/3). David Foster memainkan Winter Games dan bermain piano mengiringi vokalis asal Belanda Berget Lewis yang melantunkan Unbreak My Heart yang dipopulerkan oleh Tony Braxton dan Through The Fire yang dipopulerkan Oleh Chaka Khan. Investor Daily / Emral (BeritaSatu Photo)