Jakarta, Beritasatu.com - Salah satu lagu dari Coldplay yang sangat terkenal dan suka didengarkan oleh banyak orang yaitu Paradise. Lagu yang dirilis pada tahun 2011 ini disukai oleh banyak kalangan mulai dari anak muda hingga orang dewasa. Untuk itu, ini lirik lagu Paradise Coldplay Beserta terjemahannya.

Lagu Paradise yang dirilis sejak tahun 2011 silam ini telah ditonton lebih dari satu miliar kali di YouTube Coldplay. Paradise memiliki makna tentang seorang gadis yang mengalami hidup yang berat. Ia bermimpi dan berharap menemukan surganya.

Paradise juga masuk ke dalam nominasi Grammy Awards untuk kategori Best Pop Duo/Group Performance. Lagu ini easy listening dan enak didengarkan pada saat setiap situasi.

Dalam album ini memiliki konsep yang menceritakan tentang kisah cinta dari dua karakter yaitu Mylo dan Xyloto yang berada dalam dunia yang sedang dilanda konflik dan kegelapan. Ini lirik lagu Paradise beserta terjemahannya.

Lirik Lagu Paradise

When she was just a girl she expected the world

But it flew away from her reach

So she ran away in her sleep

Dreamed of para-para-paradise

Para-para-paradise, para-para-paradise

Every time she closed her eyes

When she was just a girl she expected the world

But it flew away from her reach

And the bullets catch in her teeth

Life goes on, it gets so heavy

The wheel breaks the butterfly

Every tear a waterfall

In the night the stormy night she'll close her eyes

In the night the stormy night away she'd fly

Dream of para-para-paradise

Para-para-paradise

Para-para-paradise

She'd dream of para-para-paradise

Para-para-paradise

Para-para-paradise

Sing, la la la la la la la la la

La la la la la la la

And so lying underneath those stormy skies

She'd say, "oh, oh, oh, oh, oh, oh

I know the sun must set to rise"

This could be para-para-paradise

Para-para-paradise

This could be para-para-paradise

(Oh oh oh oh oh, oh oh oh)

This could be para-para-paradise

Para-para-paradise

This could be para-para-paradise

Oh oh oh oh oh oh, oh, oh

This could be para-para-paradise

Para-para-paradise

This could be para-para-paradise

(Oh oh oh oh oh, oh oh oh)

This could be para, be paradise

Para-paradise

Para-paradise

This could be para, be paradise

Para-paradise

Para-paradise

