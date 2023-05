Jakarta, Beritasatu.com - Salah satu lagu Coldplay yang terkenal ialah We Never Change. Sebelum konser di Jakarta, ada baiknya menghafalkan dahulu lagu-lagu dari Coldplay yang terkenal di zamannya. Untuk itu, ini lirik lagu We Never Change Coldplay beserta terjemahannya.

Lagu yang dirilis tujuh tahun lalu ini tepatnya pada 2015 berhasil ditonton 5,9 juta kali di YouTube Coldplay. Lagu We Never Change ini menjadi salah satu track mellow milik Coldplay. Lagu ini dibuat Chris Martin saat sedang mengalami krisis asa yang hampir membuatnya tidak ingin melanjutkan hidupnya.

We Never Change merupakan salah satu lagu yang ada di dalam album “Parachutes” salah satu album terlaris milik Coldplay. Untuk itu, ini lirik lagu We Never Change beserta terjemahannya, hafalkan sebelum menonton konser nya ya!

Lirik Lagu We Never Change

I wanna live life, never be cruel,

I wanna live life, be good to you.

I wanna fly, never come down,

And live my life,

And have friends around.

We never change, do we?

We never learned to leave,

So I wanna live in a wooden house,

I wanna live life, alwaysbe true,

I wanna live life, and be good to you,

I wanna fly, and never come down,

And I live my life, and have friends around.

We never change do we? No, no,

We never learned to bleed,

So I wanna live in a wooden house,

Making more friends would be easy.

O I don't have a show to say,

Yes, and I sing of a single day,

We never change do we?

We never learned to leave.

So, I wanna live life in a wooden house,

Making more friends would be easy,

I wanna live where the sun comes out

