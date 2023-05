Dahlia Poland Bongkar Dugaan Perselingkuhan Fandy Christian dan Andi Annisa

Jakarta, Beritasatu.com - Isu dugaan perselingkuhan artis yang dibongkar pasangannya sendiri tampaknya mulai marak. Setelah sebelumnya, Inara Rusli yang membongkar perselingkuhan suaminya Virgoun, kini giliran artis Dahlia Poland yang membongkar perselingkuhan suaminya Fandy Christian dengan seorang wanita bernama Andi Annisa.

Dalam unggahannya di instagram story yang dikutip Beritasatu.com, Senin (15/5/2023), Dahlia mencoba membagikan percakapan suaminya dengan Andi Annisa yang juga berprofesi sebagai seorang artis sinetron itu.

"Makasih banget kamu udah peduli udah sayang sama aku. Thanks a lot. Nggak bawel nggak ikut campur. You make me feel better dan tadi bisa aku nahan dan diem saja depan banyak orang. Aku sayang kamu," ujar Fandy dalam percakapan yang diunggah Dahlia Poland yang menyiratkan perselingkuhan suaminya itu.

"I love you fan, makasih sudah perhatiin & dengarin aku hehehehe," tutur Andi Annisa yang disamarkan namanya dengan panggilan 'Cha" itu.

Dahlia sendiri mencoba menandai akun instagram wanita yang ditengarai sebagai orang ketiga dalam pernikahannya dengan Fandy Christian itu.

"Bravo @andiaansyah. Mendalami peran mungkin," tulis Dahlia seakan menyindir lawan main suaminya di sinetron Jangan Bercerai Bunda.

Dalam sebuah unggahannya, Dahlia membantah apa yang dilakukannya ini sebuah gimmick untuk bisa menaikkan popularitas suaminya yang bermain dalam sebuah sinetron.

"Yang bilang gimmick-gimmick buat naikin rating yang tahu aku dri lama pasti tahu aku orangnya kaya apa. Makasih buat yang udah kasih semangat. Thus to shall pass kalo kata Papa J," tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Dahlia Poland juga berupaya tegar atas kabar dugaan perselingkuhan suaminya dengan wanita lain itu.

"Kalau backinganmu Tuhan, mau sesulit apapun hidupmu pasti akan terjamin sampai finish," terangnya.

Meski diduga membongkar perselingkuhan suaminya itu melalui unggahan instagram storynya. Namun kini unggahan Dahlia Poland yang diduga membongkar keburukan suaminya itu telah dihapus wanita kelahiran Florida, AS 5 Maret 1997 itu. Sementara itu, warganet pun kini beramai-ramai mengomentari akun instagram Andi Annisa pasca Dahlia membongkar dugaan perselingkuhan itu.

Dahlia Poland sendiri menikah dengan Fandy Christian pada 24 November 2015 lalu. Dari pernikahan tersebut keduanya telah memiliki 3 orang anak buah pernikahannya itu.

