YOU Beauty Sukses Gelar Fan Meeting Kim Soo Hyun di Indonesia

Jakarta, Beritasatu.com - Kim Soo Hyun telah sukses menggelar fan meeting bertajuk “Nice to Meet You!” bersama YOU Beauty di Indonesia Convention Exhibition (ICE), BSD pada Minggu, 14 Mei 2023.

Event fan meeting ini merupakan bentuk apresiasi dari YOU Beauty kepada penggemar yang telah setia dan mendukung perjalanan Kim Soo Hyun bersama YOU Beauty, sejak diumumkan Kim Soo Hyun sebagai Brand Ambassador resmi YOU Beauty pada 1 Juni 2022 lalu. YOU Beauty juga mengambil kesempatan ini untuk bisa mempererat kedekatan antara pelanggan tercinta dengan cara yang lebih istimewa.

Dalam kesempatan tersebut, Kim Soo Hyun juga menyampaikan apresiasinya kepada ribuan fans yang telah hadir dan ikut memeriahkan acara fan meeting ini.

“Saya senang ada di sini, di Jakarta dan bertemu dengan kalian semua. Saya sangat senang melihat begitu banyak penggemar datang ke sini. Saya tersentuh oleh antusiasme semua orang, dan saya harap kalian semua bersenang-senang,” ujar Kim Soo Hyun, Brand Ambassador YOU Beauty.

Selama sekitar satu setengah jam, penggemar diajak untuk bisa mengenal lebih dekat aktor ternama, Kim Soo Hyun ini. Melalui sesi bincang-bincang bersama, Kim Soo Hyun juga menyampaikan pentingnya merawat kulit agar terlihat sehat sempurna dengan selalu memastikan menerapkan produk perawatan kulit sebagai rutinitas sehari-hari dengan merekomendasikan rangkaian perawatan kulit dari YOU Beauty, yaitu YOU Radiance Up!

Kim Soo Hyun mengungkapkan bahwa rahasianya untuk menjaga kulit sehat adalah dengan menjaga pola makan sehat dan tidur teratur, dan menjaga rutinitas perawatan kulitnya. Ia menggunakan produk perawatan kulit YOU Beauty untuk menjaga dirinya dalam kondisi baik saat syuting. Kim Soo Hyun juga memberikan beberapa saran kepada penggemarnya di Indonesia tentang perawatan kulit, bahwa selain proses perawatan kulit sehari-hari menggunakan pembersih, essence, serum dan krim, jangan lupa untuk tetap mengaplikasikan tabir surya saat akan pergi keluar.

Aktor dengan bayaran termahal tersebut juga menyebutkan bahwa dirinya tersentuh dengan semangat penggemar Indonesia sejak lama. Sehingga, dia menyampaikan filosofi merek YOU Beauty untuk bisa mencintai diri sendiri kepada semua orang. Kim Soo Hyun berharap para penggemarnya akan mencintai diri mereka sendiri, dengan selalu menjaga diri mereka, melindungi kesehatan kulit mereka, serta kebahagiaan diri mereka.

Pada sesi akhir acara, Kim Soo Hyun diberikan kejutan dari penggemar Indonesia dengan mempersembahkan sebuah video yang telah dipersiapkan oleh penggemar khusus untuk Kim Soo Hyun dan ditutup dengan pemotongan tumpeng, serta foto bersama.

“Terima kasih yang mendalam kepada para tamu undangan mulai dari teman-teman selebriti, brand partner, bisnis partner, sahabat-sahabat media, teman-teman influencer dan seluruh BeYOUty Geng yang telah hadir meramaikan acara kita hari ini. YOU Beauty berharap meet and greet ini bisa mengobati rindu seluruh fans Kim Soo Hyun yang telah lama tidak menginjakkan kakinya di Indonesia sekaligus merekatkan kedekatan kami kepada konsumen tercinta dengan cara yang istimewa” ujar Ayu Anastasya, Brand Director YOU Beauty.

“Terinspirasi dari Kim Soo Hyun, kami berharap tentu agar inovasi produk perawatan wajah kami dapat turut dikenal orang banyak dan membawa manfaat yang besar bagi pengguna. Selain itu, semoga kita semua semakin percaya diri dan mencintai diri sendiri dalam mengekspresikan diri bersama YOU Beauty,” tambah Ayu.

Menjunjung tinggi filosofi brand "Long-lasting Beauty", YOU Beauty berkomitmen untuk bisa selalu memberikan inovasi dalam menawarkan produk berteknologi inovatif yang menyerap kebaikan alam dan sesuai dengan kebutuhan kulit masyarakat Indonesia. YOU Beauty juga berkomitmen untuk bisa terus bekerjasama dengan Kim Soo Hyun di masa depan untuk selalu bisa membawa kecantikan dan kebahagian kepada pelanggan YOU Beauty semua.

