Coldplay Terancam Batal Konser, Berikut Deretan Musisi yang Gagal Manggung di RI

Jakarta, Beritasatu.com - Konser Coldplay yang akan diselenggarakan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) Senayan Jakarta belakangan mendapat pertentangan dari beberapa pihak salah satunya dari Persaudaraan Alumni (PA) 212.

Mereka meminta pemerintah membatalkan izin konser Chris Martin dan kawan-kawannya itu lantaran dianggap mendukung aksi LGBT dan berafiliasi paham atheis. Meski begitu, hingga kini pihak promotor hingga pemerintah masih tetap mengizinkan penyelenggaraan konser tersebut.

Namun ternyata ada beberapa konser musisi baik musisi Tanah Air dan musisi dunia yang pernah batal lantaran berbagai alasan. Berikut rangkuman musisi yang batal gelar konser di Tanah Air yang dihimpun Beritasatu.com dari berbagai sumber.

1. Konser Lady Gaga

Musisi dunia yang gagal menggelar konsernya di Indonesia dimulai dari konser Lady Gaga yang bertajuk "The Born This Way Ball" yang sedianya digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) Senayan Jakarta pada 3 Juni 2012.

Konser tersebut harus dibatalkan pihak promotor karena pihak keamanan tidak mengeluarkan izin penyelenggaraan konser Lady Gaga di Indonesia karena ada penolakan dari beberapa organisasi masyarakat (Ormas) khususnya ormas Islam.

Lantaran menganggap Lady Gaga mengkampanyekan LGBT dan paham atheis dalam lagu-lagu yang dibawakan musisi kelahiran New York, AS 28 Maret 1986 itu.

2. Konser Aerosmith

Grup band rock asal Amerika Serikat, Aerosmith juga pernah gagal menggelar konser di Indonesia pada tahun 2013 silam. Dimana dalam konser yang dijadwalkan pada 11 Mei 2013 yang akan diselenggarakan di JIExpo Kemayoran Jakarta itu harus batal lantaran alasan keamanan.

Pihak management Aerosmith mengambil langkah pembatalan konser Steven Tyler, dkk itu lantaran menganggap kondisi keamanan di Indonesia kurang kondusif sehingga konser pertama mereka di Indonesia itu harus dibatalkan karena alasan keamanan para personelnya.

"Aerosmith terpaksa membatalkan konser mereka pada Sabtu, 11 Mei di JIEXPO Kemayoran Jakarta, Indonesia karena masalah keamanan," terang management Aerosmith kala itu.

Sejatinya konser Aerosmith itu digelar pihak Dyandra Entertainment itu akan dihadiri oleh 15 ribu penonton dan saat pembatalan itu, tiket konser Aerosmith sudah terjual 80 persen. Pihak promotor pun mau tak mau harus mengembalikan uang tiket konser yang telah dibeli para penggemarnya itu.

3. Konser Avenged Sevenfold

Grup band beraliran Heavy Metal, Avenged Sevenfold sendiri pernah batal menggelar konser di Indonesia. Sejatinya Pinkly Smooth dan kawan-kawan direncanakan akan menggelar konser pada tahun 2012 silam.

Namun konser tersebut urung digelar lantaran pihak Konser Avenged Sevenfold menilai promotor yang mendatangkan mereka tidak profesional karena venue Pantai Karnaval Ancol yang sejatinya digunakan untuk menggelar konser Avenged Sevenfold dianggap tidak memenuhi kriteria management.

Selain itu konser yang akan digelar di Indonesia juga bertepatan dengan Hari Buruh sehingga mereka menganggap konser itu berpotensi pada gangguan keamanan. Sehingga mereka akhirnya membatalkan konsernya di Indonesia.

Avenged Sevenfold sendiri akhirnya mewujudkan niat mereka datang ke Indonesia pada Minggu (18/1/2015). Mereka menggelar konser bertajuk 'Avenged Sevenfold Asia Tour 2015 Live in Jakarta' di Parkir Timur Senayan Jakarta. Dimana mereka berhasil menggebrak panggung musik Indonesia dengan 16 lagu hits yang mereka bawakan.

4. Konser Chris Brown

Musisi Chris Brown juga pernah membatalkan konsernya di Indonesia. Bukan cuma sekali, mantan kekasih penyanyi Rihanna itu juga sudah dua kali membatalkan konsernya di Indonesia lantaran alasan keamanan. Konser tahun 2011 dan 2013 akhirnya dibatalkan karena alasan keamanan dan kesibukan sang musisi.

Sementara konser Chris Brown yang sejatinya digelar 25 Juli 2015 di ICE BSD Serpong Tangerang Selatan juga akhirnya dibatalkan karena alasan kerusuhan yang terjadi di Tolikara Papua.

Padahal saat itu, pihak promotor telah menjual 10 ribu tiket yang dijual dengan lima variasi kelas dan harga. Di antaranya Rp 750.000 untuk kelas silver, Rp 1.000.000 juta (festival), Rp 1.250.000 (gold), Rp 1.750.000 (VIP) dan Rp 2.500.000 (platinum).

5. Konser Ed Sheeran

Musisi Ed Sheeran juga pernah batal menggelar konser di Indonesia pada 9 November 2017 lalu. Alasan Ed Sheeran sendiri membatalkan konsernya di Indonesia kala itu lantaran alasan kesehatan sang musisi.

Ed Sheeran sendiri akhirnya bisa menggelar konsernya di Indonesia pada 3 Mei 2019 dimana konser yang bertajuk 'Divide World Tour 2019 sendiri digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) Senayan Jakarta.

6. Konser Maroon 5

Grup band Maroon 5 menjadi musisi dunia yang juga pernah gagal menggelar konsernya di Indonesia. Dimana konser Adam Levine yang sejati nya di gelar pada 23 September 2015 yang sejatinya di gelar di ICE BSD Serpong Tangerang Selatan itu harus batal lantaran bertepatan dengan perayaan Hari Raya Idul Adha tahun 2015.

"Kami sangat menghormati perayaan keagamaan Idul Adha dan semua aktifitas yang berlangsung di hari itu, karena itulah konser Maroon 5 di Jakarta pada tanggal 23 September 2015 yang bertempat di ICE, BSD, Tangerang, Indonesia terpaksa dibatalkan," tulis pihak Maroon 5 dalam keterangan pembatalan konsernya di Indonesia itu.

7. Konser Coldplay

Sebelum akhirnya direncanakan akan tampil di Rabu (15/11/2023) di SUGBK Senayan Jakarta, Chris Martin dan kawan-kawan juga pernah membatalkan konsernya di tahun 2017 lalu.

Meski belum diumumkan secara publik, sejatinya Coldplay akan tampil di Indonesia tahun 2017 lalu namun batal karena masalah isu lingkungan. Hal itu wajar lantaran Coldplay adalah salah satu musisi dunia yang memang konsen menyuarakan isu lingkungan dalam setiap lagu-lagu yang dibawakannya.

Coldplay sendiri memang mengisyaratkan tiga syarat untuk bisa mengundang mereka manggung di suatu negara dimana tiga syaratnya adalah reduce, reinvent, dan restore yang harus dijamin oleh promotor bahwa ketiganya dapat terpenuhi untuk mereka bisa konser di suatu negara.

