Lirik Lagu Money Money Money ABBA yang Jadi Backsound di TikTok

Jakarta, Beritasatu.com - TikTok menjadi platform media sosial yang tidak hanya memviralkan peristiwa yang sedang terjadi, tetapi juga lagu-lagu yang jadi backsound video. Salah satu lagu yang viral berkat TikTok adalah lagu Money Money Money dari ABBA.

ABBA adalah grup musik asal Swedia yang dibentuk pada 1972 dan berjaya di industri musik pada 1974 sampai 1982. Nama band ini diambil dari inisial nama depan keempat anggotanya, yakni Agnetha Fältskog, Benny Andersson, Björn Ulvaeus, dan Anni-Frid Lyngstad.

Selama berkarier, grup musik ini punya segudang lagu hit. Salah satunya adalah lagu Money Money Money yang dirilis pada 1 November 1976. Lagu ciptaan Benny Andersson dan Björn Ulvaeus ini masuk dalam salah satu lagu dalam album studio keempat yang bertajuk "Arrival".

Belakangan ini lagu tersebut viral di TikTok dan sering digunakan untuk backsound video di TikTok. Pasalnya lirik lagu Money Money Money sangat relate dengan kondisi banyak perempuan.

Advertisement

Lirik lagu Money Money Money bercerita tentang perempuan yang sudah bekerja siang dan malam, tetapi masih kekurangan. Perempuan itu pun berandai-andai, bila memiliki lelaki kaya maka dia akan bahagia karena bisa hidup bergelimang uang. Namun sosok perempuan di lagu rupanya juga realistis.

Sebab di liriknya disebutkan kalau lelaki kaya seperti dalam khayalannya sulit ditemukan di kehidupan nyata. Maka dari itu sosok perempuan tersebut memutuskan untuk ke Las Vegas atau Monako, yang notabene adalah dua tempat judi terkenal di dunia, dengan harapan mendapatkan banyak uang di sana.

Karena makna lirik lagunya yang relate dengan kondisi banyak perempuan, lagu Money Money Money juga pernah muncul di film "Mamma Mia!" (2008) dan dibawakan oleh Meryl Streep.

Sampai hari ini (16/5/2023), video klip lagu ABBA tersebut sudah disaksikan 104 juta orang di YouTube. Sementara musiknya sudah dinikmati 141 juta pendengar di platform musik Spotify.

BACA JUGA Lirik Lagu Something Just Like This Coldplay feat The Chainsmokers Beserta Terjemahannya

Lirik Lagu Money Money Money ABBA

I work all night, I work all day to pay the bills I have to pay

Ain't it sad?

And still there never seems to be a single penny left for me

That's too bad

In my dreams I have a plan

If I got me a wealthy man

I wouldn't have to work at all, I'd fool around and have a ball

Money, money, money

Must be funny

In the rich man's world

Money, money, money

Always sunny

In the rich man's world

Aha

All the things I could do

If I had a little money

It's a rich man's world

It's a rich man's world

A man like that is hard to find but I can't get him off my mind

Ain't it sad?

And if he happens to be free I bet he wouldn't fancy me

That's too bad

So I must leave, I'll have to go

To Las Vegas or Monaco

And win a fortune in a game, my life will never be the same

Money, money, money

Must be funny

In the rich man's world

Money, money, money

Always sunny

In the rich man's world

Aha

All the things I could do

If I had a little money

It's a rich man's world

Money, money, money

Must be funny

In the rich man's world

Money, money, money

Always sunny

In the rich man's world

Aha

All the things I could do

If I had a little money

It's a rich man's world

It's a rich man's world

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Bagikan