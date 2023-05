Fandy Christian Diduga Selingkuh, Ricky Cuaca Beri Dukungan ke Dahlia Poland

Jakarta, Beritasatu.com - Dahlia Poland terus mendapatkan dukungan dari netizen lantaran isu keretakan rumah tangganya bersama Fandy Christian.

Seperti yang diketahui, Dahlia Poland mengunggah capture chat mesra yang diduga Fandy Christian bersama seorang wanita yang tak lain adalah lawan mainnya di sebuah sinetron.

Kini Dahlia Poland diketahui sudah mengunfollow akun Instagram suaminya tersebut dan pergi ke Bali bersama ketiga buah hatinya. Dirinya ingin fokus mengurus anak-anaknya serta berusaha untuk melakukan yang terbaik.

“I’ll work my a*s off for the sake of you nak anaaaak. Tetep jadi anak-anak yang paling happy ya. I’ll do anything for you,” ungkap Dahlia Poland dari laman Instagramnya.

Postingan ini lantas diserbu oleh rekan sesama artis dan netizen yang menyampaikan dukungannya kepada Dahlia Poland. Salah satunya adalah Ricky Cuaca. Ricky menuliskan pesan yang menyiratkan bahwa dirinya akan selalu berada di belakang Dahlia.

“Gue: tim istri sah #PolandMamaRebelTapiPunyaPerasaan,” tulis Ricky Cuaca dalam kolom komentar unggahan Dahlia tersebut.

Untuk diketahui Ricky Cuaca diketahui juga mengunggah di laman instastori menjawab soal perselingkuhan. Menurutnya perselingkuhan tidak bisa dibenarkan apapun alasannya.

“Perselingkuhan menurut gue tidak bisa dibenarkan, itu salah. Mau cewek atau cowoknya ya salah,” ujar Ricky.

Dia juga menyinggung kondisi dimana wanita yang menjadi selingkuhan itu mengenal istri sah dengan baik. Dirinya tak menyangka ada wanita yang tega kepada sesamanya.

“Apalagi kalau pelakornya kenal sama istri sah. Ya kok tega sih mbak? Masih banyak yang lain kenapa nyari paketan (suami orang), cari aja yang masih single mbak,” tulisnya lagi.

