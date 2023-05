Festival Film Cannes 2023 Dibuka Johnny Depp dan Film “Jeanne du Barry”

Jakarta, Beritasatu.com - Karpet merah Festival Film Cannes 2023 dibuka dengan pemutaran perdana film tentang Raja Louis XV berjudul “Jeanne du Barry”. Film yang bertabur bintang dan berpotensi memunculkan kontroversi itu dibintangi aktor kawakan Johnny Depp.

Orang-orang yang hadir pada pembukaan Festival Film Cannes ke-76 itu ramai meneriakkan “Johnny”. Sang aktor yang sempat ramai dibicarakan karena kasus dengan istrinya, Amber Heard, tampil dengan kaca mata hitam.

Film “Jeanne du Barry” yang disutradarai dan dibintangi oleh Maiwenn yang berperan sebagai Jeanne du Barry dan Johnny Depp sebagai Louis XV. Film itu disebut-sebut sebagai comeback Johnny Depp.

Beberapa bintang yang hadir pada acara karpet merah antara lain Brie Larson, Uma Thurman, Gong Li, Elle Fanning, Naomi Campbell, Catherine Deneuve, dan Helen Mirren.

Selama upacara pembukaan, Michael Douglas menerima penghargaan Palme d’Or. Penyerahan penghargaan disaksikan istrinya, Catherine Zeta-Jones, dan putri mereka, Carys Zeta Douglas.

“Saya bahkan lebih tua dari festival ini,” kata Douglas (78 tahun) setelah menerima tepuk tangan meriah dari para penonton.

Douglas dan Deneuve secara resmi mengumumkan pembukaan Festival Film Cannes 2023 yang akan berlangsung selama 12 hari ke depan.

Festival tahun ini akan dimeriahkan dengan film-film beranggaran besar, seperti “Indiana Jones and the Dial of the Destiny” karya James Mangold dan “Killers of the Flower Moon” karya Martin Scorsese. Beberapa artis yang tampil selama pelaksaan festival, antara lain Natalie Portman, Leonardo DiCaprio, Cate Blanchett, Sean Penn, Alicia Vikander, Scarlett Johansson, dan Abel Tesfaye — juga dikenal sebagai Weeknd.

Pembuat film asal Swedia, Ruben Ostlund, pemenang dua kali Palme d’Or, salah satunya pada tahun lalu melalui satire sosial “The Triangle of Sadness”, memimpin dewan juri. Juri lainnya adalah Dano, Larson, pembuat film Argentina Damian Szifron, sutradara Afghanistan Atiq Rahimi, aktor Prancis Denis Menochet, pembuat film Maroko Maryam Tourzani, sutradara Zambia-Welsh Rungano Nyoni, dan sutradara Prancis Julia Ducournau.

