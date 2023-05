Tiket Coldplay Ludes dalam 10 Menit, Penggemar Kecewa

Jakarta, Beritasatu. com - Hari pertama penjualan tiket Coldplay ludes dalam 10 menit saja. Banyak yang mengeluhkan bahwa penjualan tiket pada hari ini mengalami laman bermasalah, Rabu (17/5/2023)

Salah satunya, penggemar Coldplay, Indira. Mengeluh saat masuk ke website Coldplay dikarenakan laman error dan banyak antrean untuk menunggu.

“Aku tadi coba masuk sih ke websitenya cuma pas aku masuk sudah langsung ke waiting room bahkan nggak sempat cek apapun itu,” ujar Indira.

Beberapa fan Coldplay merasa sedih. Salah satunya Aya yang tidak mendapatkan tiket.

“Ya sedih sih karena kan kita kan ingin ikut euforianya cuma kalau nggak dapat mah ya sudahlah,” ujar Aya.

"Perang" tiket konser Coldplay di Jakarta yang berlangsung hari ini mendapat sambutan antusias para penggemarnya. Bahkan tiket konser untuk semua kelas sudah habis dalam waktu 10 menit sejak pertama kali dibuka pukul 10.00 WIB.

Berdasarkan pantauan yang dilakukan Beritasatu.com, Rabu (17/5/2023), sejumlah orang kesulitan untuk masuk dalam website coldplayinjakarta.com untuk membeli tiket konser Coldplay. Pengunjung diminta menunggu karena sudah lebih dari 500.000 pengunjung yang mengakses situs itu secara bersamaan.

"There are more than 500.000 users waiting in front of you. Please wait and try again after a few moment," tulis informasi yang ada dalam website tersebut.

