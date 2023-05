Jakarta, Beritasatu.com - Grup di bawah asuhan Cube Entertainment yakni (G)I-DLE baru saja merilis lagu baru yang berjudul Queencard. Bahkan, lagu yang baru dirilis sehari lalu atau pada Selasa (16/5/2023) ini telah menempati trending nomor satu di YouTube for music. Untuk itu, ini lirik lagu Queencard (G)I-DLE beserta terjemahannya.

Lagu terbaru milik (G)I-DLE ini berhasil menembus 35 juta views di YouTube milik (G)I-DLE sampai saat ini. Queencard merupakan istilah dari bahasa Korea Selatan yang disebut juga dengan Queenka. Queencard ini memiliki arti Queen Bee atau cewek paling populer di sekolah.

Lagu Queencard memiliki genre punk ronk yang ringan serta easy listening. Uniknya, di dalam lagu ini masih berhubungan dengan lagu milik (G)I-DLE sebelumnya yang berjudul Allergy. Sedikit informasi, lagu Allergy sudah rilis terlebih dahulu pada 9 Mei lalu. Simak lirik lagu Queencard (G)I-DLE di bawah ini beserta terjemahannya.

Lirik Lagu Queencard

Hey, you, mwol boni?

Naega jom sexy, sexy banhaenni?

Yeah, you, mwo hani?

Neodo nae kiss, kiss wonhani?

Wol hwa su mok geum to il mimoga swijireul anne

Meoributeo balkkeutkkaji nunbusyeo bichi nane

Oh, jeogi eonniyadeul nae fashioneul ttara hane

Areumdaun yeojaui haruneun da areumdamne

I partye junbidoen birthday cake

Taeeonaseo gamsahae, every day

I don't need them

Geurae naega bwado nan (Three, two)

Kwinka, I'm hot

My boob and booty is hot

Spotlight nal bwa

I'm a star, star, star

Kwinka, I'm the top

I'm twerkin' on the runway

I am a kwinka

You wanna be the kwinka?

I'm a kwinka

I'm a kwinka

I'm a, I'm a, I'm a kwinka

I'm a kwinka (Take a photo)

I'm a kwinka

I'm a kwinka

I'm a, I'm a, I'm a kwinka

I'm a kwinka

Look so cool, look so sexy like Kim Kardashian (Uh)

Look so cute, look so pretty like Ariana

I wanna with you, ppoppo

I wanna with you, poong

Jakku yeppeojyeo geoul sok neoeo

I partye junbidoen blue champagne

Taeeonan geol chukahae, every day

I don't need them

Geurae naega bwado nan (Three, two)

Kwinka, I'm hot

My boob and booty is hot

Spotlight, nal bwa

I'm a star, star, star

Kwinka, I'm the top

I'm twerkin' on the runway

I am a kwinka

You wanna be the kwinka?

I'm a kwinka

I'm a kwinka

I'm a, I'm a, I'm a kwinka

I'm a kwinka (Take a photo)

I'm a kwinka

I'm a kwinka

I'm a, I'm a, I'm a kwinka

I'm a kwinka

Amugeona geolchin girl (Girl)

Kwinkakaka

Mareugeona saljjin girl (Girl)

Kwinkakaka

Jasingam neomchineun girl (Girl)

Kwinkakaka

I am a kwinka

You wanna be the kwinka?

