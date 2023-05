Batal Bintangi Drama, Song Hye Kyo dan Han So Hee Tetap Bersahabat Baik

Jakarta, Beritasatu.com - Song Hye Kyo dan Han So Hee tetap memperlihatkan persahabatan mereka usai keduanya membatalkan drama “The Price of Confession” (judul literal). Meski demikian persahabatan diantara kedua aktris tersebut masih berjalan manis.

Hal tersebut diketahui dari unggahan Han So Hee yang menyebut bahwa Song Hye Kyo masih miliknya. Han So Hee meninggalkan komentar singkat di postingan terbaru Song Hye Kyo, menulis, “[Song Hye Kyo] masih milikku.”

Song Hye Kyo menjawab dengan emotikon hati, menunjukkan persahabatan abadi mereka meskipun rencana drama mereka gagal, mengutip laman Soompi.

Sebelumnya pada 17 Mei lalu media News1 melaporkan bahwa Song Hye Kyo dan Han So Hee, yang sebelumnya mendapatkan tawaran untuk membintangi film thriller misteri baru “The Price of Confession” (judul literal), memutuskan untuk menolak tawaran tersebut setelah berdiskusi panjang.

Menanggapi laporan tersebut, agensi Song Hye Kyo UAA berkomentar singkat, “Kami sedang dalam proses pemeriksaan. Sulit untuk menjawab dengan tepat pada saat ini.” Agensi Han So Hee 9ato juga menjawab, “Kami juga mengetahui tentang berita bahwa penampilan aktris Han So Hee di ‘The Price of Confession’ dibatalkan dari laporan. Kami sedang memeriksa informasi terkait.”

"The Price of Confession" menggambarkan kisah berdarah dua wanita seputar kasus pembunuhan. Studio Dragon, perusahaan produksi yang bertanggung jawab untuk memproduksi “The Price of Confession,” menyatakan mengenai posisi mereka, “Masalah terkait casting ditangani secara eksklusif oleh perusahaan produksi bersama kami, Production H. Kami tidak tahu apa-apa mengenai hal ini.”

Setelah laporan casting terbongkar tahun lalu, Song Hye Kyo dan Han So Hee tak bisa menyembunyikan kegembiraan karena keduanya disatukan oleh sebuah drama. Pada 10 Mei lalu juga diketahui Song Hye Kyo menunjukkan dukungan untuk Han So Hee dengan mengirimkan truk kopi ke lokasi syuting drama barunya.

Sebelumnya pada Januari 2023, sutradara Lee Eung Bok dari proyek hit termasuk “Sweet Home”, “Jirisan”, dan “Mr. Sunshine,” menolak tawaran untuk menyutradarai drama karena jadwal yang bentrok. Dilaporkan lebih lanjut hari ini bahwa sutradara produksi Shim Na Yeon, yang ditawari untuk menyutradarai drama setelah sutradara Lee Eung Bok menolaknya, juga memutuskan untuk tidak bergabung dengan “The Price of Confession.”

