Bareskrim Akan Panggil Jasa Penjual Tiket Coldplay Ungkap Dugaan Penipuan

Jakarta, Beritasatu.com - Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri akan memanggil penyedia jasa penjualan tiket resmi konser grup musik Coldplay. Hal itu guna mengungkap dugaan penipuan tiket konser Coldplay.

"Kami juga akan mengundang penyedia jasa penjualan tiket resmi untuk mendapatkan keterangan dalam mendukung pengungkapan dugaan penipuan tiket online," kata Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigjen Adi Vivid Agustiadi mengatakan, saat dikonfirmasi, Kamis (18/5/2023).

Vivid juga mengimbau kepada masyarakat yang menjadi korban penipuan agar segera membuat laporan resmi ke Bareskrim Polri.

"Selanjutnya kami juga mengimbau jika masyarakat menjadi korban agar segera membuat laporan resmi agar segera bisa kami tangani secara maksimal," ucapnya.

Sebelumnya, promotor Third Eye Management dan PK Entertainment mengonfirmasi bahwa konser Coldplay bertajuk "Coldplay Music of The Spheres World Tour" akan digelar di Gelora Bung Karno, Jakarta, pada 15 November 2023.

Hal itu diumumkan pihak promotor melalui akun Instagram resminya, Selasa (9/5/2023).

"Halo, apa kabar yang di Indonesia? Kami sangat bersemangat untuk mengumumkan konser pertama kami di negara indahmu. Kami akan ada di Indonesia, di Jakarta pada 15 November. Dan kami berharap untuk bertemu dengan kalian di sana. Terima kasih," kata Chris Martin.

Adapun tiket akan dijual secara eksklusif melalui laman https://coldplayinjakarta.com/. Tiket pra-penjualan akan dibuka pada 17-18 Mei 2023 mulai pukul 10.00 WIB, sedangkan tiket ke publik (public on-sale) dibuka pada 19 Mei 2023 pada jam yang sama.

Meski demikian, pihak promotor belum memberikan rincian mengenai harga tiket, kategori tiket, dan tata letak. Sekadar informasi, selain Jakarta, Coldplay juga akan menggelar konser di beberapa kota lainnya seperti Tokyo, Jepang (6-7 November 2023), Kaohsiung, Taiwan (11 November 2023), Perth, Australia (18 November 2023), serta Kuala Lumpur, Malaysia (22 November 2023).

Diketahui penampilan Coldplay, band asal Inggris yang digawangi Chris Martin ini sudah ditunggu-tunggu oleh penggemarnya di Indonesia sejak lama.

Pasalnya konser yang direncanakan akan dihelat pada 15 November 2023 bertempat di Stadion Utama Gelora Bung Karno tersebut menjadi yang pertama kali bagi band yang berdiri sejak tahun 1996 tersebut.

Pihak promotor juga sudah mengumumkan harga tiket konser Coldplay di Jakarta yang dijual dalam 11 kategori. Harganya berkisar mulai dari Rp 800.000 hingga Rp 11 juta.

