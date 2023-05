Tiket Ultimate Experience Coldplay Rp 11 Juta di Jakarta Ludes dalam 5 Menit

Jakarta, Beritasatu.com - Tiket Ultimate Experience Coldplay yang dibanderol harga Rp 11.000.000 ludes dalam waktu singkat. Seperti yang diketahui, hari ini adalah war terakhir tiket Coldplay di Jakarta.

Karena itulah sejumlah kategori tiket berstatus full booked dan sold out hanya dalam hitungan menit. Menurut pantauan Beritasatu Jumat (19/5/2023), untuk kategori lain termasuk My Universe juga sudah sold out hanya dalam hitungan menit.

Sementara untuk kategori Festival hingga Cat 2 sempat tersedia, dan Cat 2B berstatus Low Quantity. Namun, kini sudah berstatus full booked mengingat ada 500 ribuan lebih yang mengakses situs website tersebut.

Sebagian netizen malah merasa tidak bisa masuk karena adanya antrean yang membludak tersebut. Sama seperti hari pertama, antrean war terakhir tiket Coldplay di Jakarta ini diminati ratusan ribu orang.

Sementara itu, pihak promotor PK Entertainment sempat mengimbau para calon pembeli tiket. Mereka diminta untuk tidak panik terlebih dengan status full booked. Pasalnya, status tersebut dapat berubah sewaktu-waktu bila ada pembeli yang tidak membayar tiket dengan segera.

“Tiket akan otomatis kembali ke sistem bila terjadi kegagalan atau pembatalan pembayaran,” ungkap PK Entertainment di Insta Story-nya, Jumat (19/5/23).

