Lirik Lagu Korea SHOUT OUT ENHYPEN Lengkap dengan Terjemahannya

Jakarta, Beritasatu.com - ENHYPEN punya beberapa lagu hit. Salah satunya adalah lagu SHOUT OUT. Ini lirik lagu SHOUT OUT ENHYPEN.

Lagu SHOUT OUT merupakan salah satu lagu dalam mini album ketiga EHYPEN yang bertajuk “MANIFESTO: DAY 1”. Album ini dirilis pada 4 Juli 2022 dan berisikan enam buah lagu, yakni WALK THE LINE, ParadoXXX Invasion, Foreshadow, Future Perfect (Pass the MIC), TWF (That Feeling When), dan SHOUT OUT.

Lirik lagu SHOUT OUT menceritakan tentang kebebasan seseorang dalam menjalani hidup. Berikut lirik lagu SHOUT OUT ENHYPEN beserta terjemahannya.

Lirik Lagu SHOUT OUT ENHYPEN

We go and shout, yeah eh

Oh, oh oh, oh oh

Maeil hwipsseullideut harureul saldaga

Jageun uimuni saenggyeotji

Ongat saramdeurui mare jichyeoman ga

Daeche nuga nareul jeonguihae

Nal gadwotdeon geojit gateun paradigm

Nugunga geueo noeun border line neomeo

I shout out, and this is my shout out

Na daun nal wihae

Jemeotdaero ne meotdaero (Woah oh oh)

Yeogin urimanui universe (Woah oh oh)

Nunchi ttawi bol geot eopsi

Geujeo jayuroun i sungan

You and me

We go and shout, shout, shout

When we're together

Three, two, one, tteugeopge oechyeo

Hanaro keojyeoganeun moksori

Simjangi teojil deusi ttwigo isseo

Shout, shout, shout, neowa na gachi

Sesangeul heundeureo nwa

Deo sikkeureopge

Neol hyanghan nae maeumeul sorichyeo

Gaseum tteugeopge shout out

Honjaramyeon pogi haetgetji

Nal gadwodun geu byeoge gatyeo

Nal bureuneun neoui moksori

You're blowing up my heart uh, bang-bang!

Seoroui mokgyeokja

Yeah, you and I-I

Seoroui listener

Mitgo itjana

Uriui wanbyeokan harmony

Jeongmal areumdawo

Jemeotdaero ne meotdaero

Yeogin urimanui universe

Nunchi ttawi bol geot eopsi

Geujeo jayuroun i sungan

You and me

We go and shout, shout, shout

When we're together

Three, two, one, tteugeopge oechyeo

Hanaro keojyeoganeun moksori

Simjangi teojil deusi ttwigo isseo

Shout, shout, shout, neowa na gachi

Sesangeul heundeureo nwa

Deo sikkeureopge

Neol hyanghan nae maeumeul sorichyeo

Gaseum tteugeopge shout out

Oh oh oh oh, shout

Oh oh oh oh, oh

Sesangeul hyanghae hamkke sorichyeo

Urin deo keuge shout out

Jinjja nae moksoriro (Oh oh oh)

Nege jinsimeul jeonhae (Oh oh, ah ah)

Uri hamkkemyeon segyeneun areumdawo

Jeomjeom peojyeoga peojyeoga meolli

Ijen sorichyeo sorichyeo oechyeo

'Till the end of time

The story of you and I

We go and shout, shout, shout

When we're together

Stay stay stay you make it better

My life without you is a misery

Simjangi teojil deusi ttwigo isseo

Shout, shout, shout, neowa na gachi

Sesangeul heundeureo nwa

Deo sikkeureopge

Neol hyanghan nae maeumeul sorichyeo

Gaseum tteugeopge shout out

Oh oh oh oh, shout

Oh oh oh oh, oh

Sesangeul hyanghae hamkke sorichyeo

Urin deo keuge shout out

Oh oh oh oh, shout

Oh oh oh oh, oh

Sesangeul hyanghae hamkke sorichyeo

Urin deo keuge shout out

