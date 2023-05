Jadi Puteri Indonesia 2023, Ini Profil Lengkap Farhana Nariswari Wisandana

Jakarta, Beritasatu.com - Farhana Nariswari Wisandana, S.Ked berhasil menjadi Puteri Indonesia 2023 dalam ajang kontes kecantikan Puteri Indonesia edisi ke-26.

Mojang kelahiran Bandung, 28 Mei 1996 itu berhasil menjadi jawara di ajang kontes kecantikan itu setelah mengalahkan 44 kontestan dari 34 Provinsi di Indonesia.

Di babak final Farhana berhasil mengungguli 2 kontestan lain yakni Yasinta Aurellia dari Jawa Timur dan Lulu Zaharani Krisna dari Lampung sehingga dirinya dinobatkan sebagai Puteri Indonesia 2023 yang mahkotanya dipakaikan langsung oleh Laksmi Deneefe Suardana yang merupakan Puteri Indonesia 2022 lalu dan disaksikan langsung oleh Miss International 2023 yakni Jasmin Selberg, Miss Charm 2023 yakni Luma Russo, dan Miss Supranational 2023 Lalela Mswane.

BACA JUGA Raih Mahkota Borobudur, Puteri Indonesia Jawa Barat Siap Maju ke Ajang Internasional

Farhana Nariswari Wisandana sendiri dalam ajang tersebut mewakili Provinsi Jawa Barat 1 dan mengenakan nomor 20 itu merupakan lulusan SMA Taruna Bakti Kota Bandung dan lulusan Sarjana kedokteran dan Dokter Muda dari Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran.

Pemilik tinggi badan 173 cm dan berat badan 53 kg itu pernah pula belajar di Liceo Scientifico D'Alessandro, Italia dalam program AFS Year Program Alumni to Sicily, Italy 2013-2014 dan pernah mewakili Indonesia dalam Clinical Internship at the Neurology Department of La Sapienza University of Rome, 2018.

Dalam kehidupan pribadinya, dirinya memang belakangan fokus pada advokasi dalam masalah edukasi kesehatan reproduksi untuk anak-anak di Jawa Barat yang memang menjadi Program tersebut khususnya ditujukan kepada remaja perempuan di Jawa Barat agar lebih bisa mendapatkan kesetaraan dalam pemenuhan hak-hak dan akses terhadap pendidikan kesehatan reproduksi.

Sebelum akhirnya menjadi Puteri Indonesia 2023, Farhana juha merupakan juara di Putra/Putri Padjadjaran Universitas Padjajaran Bandung 2018 dan menjadi Student Ambassador 2018. Setelah itu, Farhana berhasil menyabet gelar Mojang Kota Bandung di ajang kontes Mojang-Jajaka Kota Bandung 2019. Ditingkat Provinsi, Farhana menempati posisi Runner Up Pertama di Ajang Puteri Indonesia Jawa Barat 2022, serta Top 5 Best Speaker AMSA Indonesia National Debate Championship 2018.

Dirinya juga merupakan Delegation of the International Federation of Medical Students Association in the United Nations Commission on Population and Development yang diselenggarakan di New York, Amerika Serikat pada tahun 2019.

Farhana juga dikenal sebagai Public Speaking yang baik dan sangat tertarik pada topik sains fiksi dan literasi Sains terutama untuk isu gender dan disabilitas. Hobinya memasak membuat Farhana melengkapi kesempurnaannya sebagai seorang wanita sehingga wajar dirinya dipilih oleh Tim Dewan Juri Puteri Indonesia sebagai Puteri Indonesia 2023.

Berkat keberhasilannya di Ajang Puteri Indonesia. Farhana akan mewakili Indonesia di ajang kontes kecantikan Miss International 2023 yang akan digelar di Yoyogi National Gymnasium di Tokyo, Jepang pada 26 Oktober 2023 mendatang.

Sedangkan Runner Up 1, Yasinta Aurellia yang bergelar Puteri Indonesia Pariwisata 2023 yang mewakili Provinsi Jawa Timur akan mewakili Indonesia di ajang Miss Supranational 2023 yang akan digelar 14 Juli 2023 di Polandia. Dan Runner Up 2, Lulu Zaharani Krisna Widodo yang bergelar Puteri Indonesia Lingkungan 2023 yang mewakili Provinsi Lampung akan mewakili Indonesia di ajang Miss Charm 2024 yang akan digelar di Vietnam.

Berikut Data Diri Puteri Indonesia 2023

Nama : Farhana Nariswari Wisandana, S.Ked

Tempat tanggal Lahir : Bandung, 28 Mei 1996

Pendidikan : S1 Fakultas Kedokteran Universitas Padjajaran, Bandung.

Profesi : Dokter dan Public Speaker di beberapa acara besar

Akun IG atau Instagram : @farhanariswari

