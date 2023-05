Habiskan Akhir Pekan dengan 5 Rekomendasi Film Ini

Jakarta, Beritasatu.com - Menonton Film di bioskop tentu sangatlah menyenangkan, terlebih jika dilakukan pada akhir pekan setelah penat bekerja selama seminggu penuh.

Jika Anda berencana untuk menghabiskan akhir pekan dengan menonton film di bioskop, berikut adalah beberapa film terbaik yang telah dirangkum.

1. The Little Mermaid

Buat Anda yang ingin menghabiskan waktu bersama si kecil, coba dengan menonton film bertemakan anak-anak. The Little Mermaid berdurasi 135 menit dan dikhususkan untuk kategori SU atau semua umur.

The Little Mermaid menceritakan tentang Ariel (Hailey Bailey) yang merupakan seorang putri duyung anak dari Raja Triton (Javier Bardem), penguasa kerajaan bawah laut. Ariel yang penasaran dengan dunia manusia akhirnya jatuh cinta dengan pangeran Eric (Jonah Hauer-King). Keduanya bertemu saat Ariel menyelamatkan sang pangeran dari kapal yang tenggelam.

2. Kajiman

Film horor Tanah Air rupanya tengah berlomba-lomba memikat hati para penonton bioskop. Kajiman yang berdurasi 99 menit bisa menjadi alternatif Anda yang ingin menghabiskan waktu bersama keluarga di bioskop.

Kajiman menceritakan Asha (Aghniny Haque) seorang perawat baru saja kehilangan ibunya yang meninggal. Ditinggal ibu, satu-satunya orang yang Asha miliki menjadi kenyataan pahit yang sulit diterima olehnya. Mencoba untuk kembali menjalani hidup, Asha mengambil tugas sebagai perawat di rumah pasien lanjut usia bernama Ismail (Tio Pakusadewo) yang menderita penyakit misterius. Tapi semenjak itu, pekerjaan Asha perlahan terusik karena ia dihujani teror gaib dan kerap mendengar suara bisikan arwah ibunya.

Demi mengungkap misteri yang dihadapi, Asha meminta bantuan temannya, Rama (Jourdy Pranata). Rasa penasaran dan kepedulian Rama terhadap Asha, justru menyeretnya ke dalam kisah yang menyeramkan.

Tanpa disadari, nasib Asha dan Rama berada di ujung tanduk karena terjebak dalam ritual sesat pengikut Kajiman, sosok iblis terkejam yang disembah dengan mantra Jawa melalui pesugihan. Konon menurut kepercayaan Jawa, hanya pewaris weton Selasa Kliwon yang dipercaya dapat menaklukan Kajiman, namun di sisi lain keberadaannya juga diburu oleh pengikut Kajiman untuk dijadikan tumbal pesugihan.

Berkejaran dengan waktu, Asha dan Rama mencoba mencari jalan keluar untuk membebaskan diri dari jeratan Kajiman dan teror ilmu hitam. Mampukah mereka selamat dari ancaman itu?

3. Fast X

Musuh dari masa lalu kini menghampiri Dom (Vin Diesel) dan keluarganya. Dante (Jason Momoa) putra gembong narkoba Hernan Reyes (Joaquim de Almeida) yang dihancurkan Dom dan kelompoknya di seri kelima kini datang dan berusaha balas dendam atas kematian sang ayah.

Seperti yang diketahui, Fast X merupakan kelanjutan dari serial Fast and Furios. Memasuki tahun ke sepuluh, Vin Diesel, Michelle Rodriguez dan kawan-kawan masih menyajikan petualangan seru dalam berkendara. Film berdurasi 141 menit ini sudah dapat disaksikan di seluruh bioskop tanah air.

4. Guardians of The Galaxy Vol.3

Beralih ke Science Fiction, selanjutnya ada film besutan Marvel Cinematic Universe, Guardians of The Galaxy. Film ketiga ini akan melanjutkan kisah petualangan Peter Quill/Star Lord (Chris Pratt) dan teman-temannya sebagai penjaga galaksi.

Peter mengumpulkan timnya untuk kembali melindungi alam semesta di tengah suasana yang masih berduka akibat kematian Gamora (Zoe Saldana). Misi kali ini tidaklah mudah karena berisiko akan menjadi akhir yang buruk bagi para Guardians.

Film berdurasi 150 menit ini akan membuat Anda terpukau karena berhasil menutup perjalanan para Guardians dengan suguhan cerita yang lengkap dan tak kehilangan arah. James Gunn benar-benar memanfaatkan kedekatan fans dan para Guardians dengan menyuguhkan cerita yang emosional.

Seperti film Marvel pada umumnya, Film dengan rating 13+ ini juga tidak lupa menyuguhkan humor-humor yang akan membuat Anda tertawa. Entah akibat celetukan komikal Drax dengan Mantis atau adegan antara Nebula dan Star-Lord.

Guardians of The Galaxy vol. 3 telah tayang sejak tanggal 3 Mei 2023 dan dapat Anda saksikan di bioskop-bioskop kesayangan Anda.

5. Hati Suhita

Jika ingin menikmati tayangan film bernuansa Drama, Anda bisa coba tonton Hati Suhita. Diperankan oleh Nadya Arina, Omar Daniel, Anggika Bolsterli dan yang lainnya membuat film berdurasi 137 menit ini layak ditonton.

Film ini menceritakan kisah Alina Suhita. Perempuan teguh, matang dan pantang menyerah. Ketabahannya memandunya untuk menghadapi badai rumah tangga yang terjadi bahkan sejak malam pertama. Perjuangannya diuji untuk merengkuh cinta Gus Biru, suaminya sendiri.

