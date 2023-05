Putri Bimbim Slank Rilis Single Baru Berjudul Setting Up The Phone Call

Jakarta, Beritasatu.com - Penyanyi muda bersuara khas, Mezzaluna kembali merilis single baru berjudul Setting Up the Phone Call. Lagu tersebut diciptakan saat dirinya tengah menghadapi kesulitan dalam membuat lagu.

Hal itu diungkapkan Mezzaluna dalam keterangannya pada media belum lama ini. "Lagu ini beneran experimental banget sih dalam penulisannya, saat itu aku lagi sering banget dengerin The Beatles dan terus mikir keren juga ya mereka bisa pakai bahan apa saja untuk menulis lagu, so that’s what i did. Dari situ, aku coba menulis lagunya kayak nulis fiksi dimana pengalaman baru ternyata bisa juga dijadikan inspirasi untuk membuat lagu," ungkap Mezzaluna.

Diakui pelantun I Beg itu, lagu terbarunya ini bercerita tentang dirinya yang sedang pergi keluar malam dengan teman-teman, liriknya sendiri menggambarkan semua kejadian mulai saat dia naik mobil sampai ke tempat tujuan.

"Lagunya sendiri nuansanya masih sama dengan nuansa R&B pop dengan bahasa Inggris. Dimana pihak Sony Music Entertainment memang memberikan kepercayaan besar buat aku untuk mengeksplorasi lagunya sesuai dengan karakter aku," tambahnya.

Penyanyi berusia 20 tahun yang memiliki karakter suara serak memang terus berupaya penuh menjiwai setiap lagu yang dibuatnya. Terlebih jiwa musik yang kental dari ayahnya, Bimbim Slank mengajarkannya banyak hal tentang musik.

"Ayah memang sangat menginspirasi aku dalam bermusik. Bahkan kedewasaan aku dalam bermusik ditambah kebebasan mengembangkan selera dan gaya bermusik membuat aku bisa jadi musisi matang. Yang terpenting, ayah selalu berpesan untuk menghadirkan lagu-lagu yang inspiratif, berlirik kuat dan mudah dicerna maknanya oleh pendengar serta mencoba memberikan identitas aku sebagai seorang musisi," tandasnya.

