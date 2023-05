Wisuda di AS, Anak Dewi Yull Raih 3 Penghargaan Sekaligus

Jakarta, Beritasatu.com - Kabar gembira datang dari aktris senior, Dewi Yull. Pasalnya putranya yang bernama Surya Sahetapy berhasil menyabet gelar S2 di salah satu perguruan tinggi Amerika Serikat.

Tak hanya lulus dengan predikat terbaik saja, rupanya putra Dewi Yull yang terlahir tuli ini juga mampu memboyong tiga penghargaan sekaligus.

Hal ini terlihat dari postingan Dewi Yull di lama Instagramnya. “Surya baru lulus S2 di RIT (Rochester Institute of Technology) 2023 setelah sebelumnya mendapatkan beasiswa penuh. Kali ini Surya lulus dengan meraih 3 penghargaan sekaligus," tulis Dewi Yull dalam kolom caption Intagram.

"1. International Student Outstanding Service Award. 2. The Outstanding Graduating Student Award In The Master's Degree. 3. NTID Graduate College Delegate," sambungnya lagi.

Dijelaskan lebih lanjut, sangat jarang sekali ada mahasiswa yang berhasil menyabet penghargaan tiga sekaligus di waktu bersamaan.

“Menurut teman2 kuliahnya, para dosen dan rektor jarang sekali mahasiswa memborong achievement sebanyak itu," terangnya lagi.

Dewi Yull diketahui langsung terbang ke AS untuk menyaksikan putra nya tersebut diwisuda dengan sangat bahagia. Dewi Yu tak henti-hentinya mengucap syukur.

"Alhamdulillah sujud syukur, percayalah bahwa waktu dan kesabaran pasti mendapat balasan satu saat #ntid #ritgrad #ritntid @ritntid @rittigers," jelasnya lagi.

