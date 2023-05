Tulis Surat Buat Dahlia Poland, Fandy Christian Harap Keluarga Kecilnya Baik-baik Saja

Jakarta, Beritasatu.com - Artis Dahlia Poland mengaku baru saja menerima surat dari suaminya, Fandy Christian yang ketahuan selingkuh dengan Andi Annisa lawan mainnya di sebuah judul sinetron. Hal itu diungkapkan Fandy Christian yang ditulisnya di media sosial pribadinya yang dikutip Beritasatu.com, Senin (22/5/2023).

"Letters to you, Dahlia ... Kalo aku bilang everything will be okay pasti akan terbaca klise. Kalau aku bilang i feel you ini bohong banget, karena ga ada yg bisa beneran ngerti selain yang jalanin sendiri. Tapi yang sebenarnya.. memang aku ga tau gimana tanya kabarmu?," tulis Fandy.

Ditambahkan Fandy, dirinya berharap keluarga kecilnya akan baik-baik saja meski kini diterpa isu perselingkuhan ini.

BACA JUGA Perjalanan Cinta Dahlia Poland dan Fandy Christian, Berawal dari Cinlok hingga Muncul Isu Selingkuh

Advertisement

"Cuma ingin kamu tau kalau aku harap kita dan keluarga kecil kita selalu baik-baik aja. God Bless. Tterima kasih buat waktu kamu. Dahlia....," tandas Fandy.

Mengetahui itu, Dahlia Poland pun langsung mengungkapkan dirinya sudah tidak peduli dengan kondisi ini dan kembali menegaskan bahwa kabar ini bukan gimmick untuk menaikan popularitas dirinya dan juga suaminya.

"I'll work my a*s off for the sake of you nak anaaaakk tetep jadi anak2 paling happy yaaa. I'll do anything for you," tandasnya.

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Bagikan