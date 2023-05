Chord dan Lirik Lagu Dermaga Biru dari Thomas Arya feat Elsa Pitaloka

Jakarta, Beritasatu.com – Banyak penyanyi cover yang mempopulerkan kembali lagu lama. Salah satunya adalah Maulana Ardiansyah yang membuat lagu Dermaga Biru kembali viral. Ini lirik lagu Dermaga Biru beserta chord gitarnya.

Sebelum mengetahui chord dan lirik lagunya, perlu diketahui dulu penyanyi aslinya. Pasalnya banyak orang yang mengetahui lagu ini sejak di-cover oleh Maulana Ardiansyah. Namun siapakan penyanyi aslinya?

Lagu Dermaga Biru adalah lagu yang dibawakan oleh Thomas Arya, musisi Indonesia yang dijuluki “King of Slow Rock”. Dia merupakan musisi asal Indonesia yang lebih sering berkarier di Malaysia. Maka tidak heran banyak yang justru mengenalnya sebagai penyanyi Malaysia.

Lagu Dermaga Biru dirilis pada 2014 dan merupakan salah satu lagu dalam album “Bunga”. Lagu ini dibawakan berduet dengan Elsa Pitaloka. Meski sudah dirilis lama, tetapi lagu ini kembali viral usai dibawakan oleh Maulana Ardiansyah dengan versi ska reggae.

Banyak yang menyukai lagu tersebut sehingga lirik lagu Dermaga Biru pun banyak dicari orang. Lirik lagu Dermaga Biru menceritakan tentang pasangan yang berpisah karena sang pria harus pergi. Meski demikian sang pria meminta wanitanya untuk tetap setia dan menunggu kepulangannya.

Berikut lirik lagu Dermaga Biru beserta chord gitarnya.

Chord dan Lirik Lagu Dermaga Biru

[Intro]

E Am G

Deraian demi, deraian air mata

Dm Am

Kupeluk mesra, saat kita berpisah

G C

Satu yang ku pinta, setialah padaku

F E C

Hanya dirimu kucinta

Am G

Lambaian tangan, mengiringi langkahku

Dm Am

Terasa berat, kau melepas diriku

G C

Tiada terniat, kita untuk berpisah

F E C

Jangan kau ragu sayangku

G Am

Dermaga biru saksi bisu

[Interlude] G Am

[Chorus]

F G

Walaupun ku terlanjur sayang

F C

Meninggalkan dia yang kucinta

Dm Am

Namun hatiku terasa berat

G Am

Pahit manisnya ku telan jua

F G

Tiada satu yang terindah

F C

Selain dirimu yang kusayang

Dm Am

Kau pelita hati di sanubariku

G Am

Penglipur lara suka dan duka

[Musik] G Am G Am F G Am

Am G

Lambaian tangan, mengiringi langkahku

Dm Am

Terasa berat, kau melepas diriku

G C

Tiada terniat, kita untuk berpisah

F E C

Jangan kau ragu sayangku

G Am

Dermaga biru saksi bisu

[Interlude] G Am

[Chorus]

F G

Walaupun ku terlanjur sayang

F C

Meninggalkan dia yang kucinta

Dm Am

Namun hatiku terasa berat

G Am

Pahit manisnya ku telan jua

F G

Tiada satu yang terindah

F C

Selain dirimu yang kusayang

Dm Am

Kau pelita hati di sanubariku

G Am

Penglipur lara suka dan duka

G Am

Sabarlah adindaku

G Am

Pastiku kembali

G Am

Sabarlah kasihku

G Am

Pasti ku kembali

