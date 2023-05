Lirik Lagu Higher Power Coldplay Beserta Artinya

Jakarta, Beritasatu.com – Coldplay sudah merilis banyak lagu sepanjang kariernya. Salah satunya adalah lagu Higher Power. Ini lirik lagu Higher Power dari Coldplay.

Seperti diketahui, Coldplay akan menggelar konser perdana mereka pada 15 November mendatang di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Penjualan tiketnya sudah dibuka sejak tanggal 17 Mei 2023 dan dikabarkan semua seat yang tersedia sudah habis terjual, termasuk seat dengan harga paling mahal.

Konser Coldplay di Jakarta memang masih empat bulan lagi. Namun penggemar tentu sudah mulai menghafalkan lagu-lagu dari band yang digawangi Chris Martin itu. Coldplay tentu punya banyak lagu enak, salah satunya adalah lagu Higher Power.

Higher Power adalah lagu Coldplay yang termasuk dalam album bertajuk “Music of the Spheres” yang dirilis pada 2021. Ada yang menarik soal lagu ini. Rupanya lagu Higher Power diperdengarkan pertama kali untuk astronot Prancis, Thomas Pesquet, yang sedang mendengarkan dari Stasiun Luar Angkasa Internasional.

Advertisement

Chris Martin mengatakan kepada Thomas bahwa makna dibalik lirik lagu Higher Power adalah lagu dimana orang yang mendengarkannya mencoba menemukan astronot dalam diri mereka. Itu karena astronot digambarkan sebagai orang yang dapat melakukan hal yang luar biasa.

Maka dari itu, Higher Power sebenarnya merupakan lagu penyemangat untuk orang orang yang sedang menghadapi kesulitan. Sebab orang yang sedang menghadapi kesulitan pada dasarnya tengah berjuang untuk melakukan hal yang luar biasa.

Di bawah ini lirik lagu Higher Power Coldplay lengkap dengan artinya.

BACA JUGA Lirik Lagu Adventure of A Lifetime Coldplay Beserta Terjemahannya

Lirik Lagu Higher Power Coldplay

Sometimes I just can't take it

Sometimes I just can't take it and it isn't alright

I'm not going to make it

And I think my shoe's untied (oh oh)

I'm like a broken record

I'm like a broken record and I'm not playing right

Drocer nekorb a ekil mi

'Til you tell me on a heavenly phone to

Hold tight (hold tight)

Come on (come on)

Come on (come on)

Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh

Come on (come on)

Come on (come on)

Yeah, don't let go

Hold tight (hold tight)

Hold tight (hold tight)

Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh

"It's alright, it's alright" she said

I got my hands up shaking just to let you know

That you've got a higher power

Got me singing every second, dancing every hour

Oh yeah, you've got a higher power

And you're really someone I wanna know (oh oh)

This boy is electric

This boy is electric and you're sparkling light

The universe connected

And I'm buzzing night after night after night (oh oh)

This joy is electric

This joy is electric and you're circuiting through

I'm so happy that I'm alive

Happy I'm alive at the same time as you

BACA JUGA Lirik Lagu Let Somebody Go Coldplay Feat Selena Gomez

'Cause you've got a higher power

Got me singing every second, dancing every hour

Oh yeah, you've got a higher power

And you're really someone I wanna know

(I wanna know, oh oh)

You've got, yeah, you've got a higher

You've got, yeah, you've got a higher

You've got, yeah, you've got a higher

You've got

Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh

You've got, oh, you've got a higher

You've got, yeah, you've got a higher

You've got, oh, you've got a higher

My hands up shaking just to let you know now

You've got a higher power

You've got me singing every second, dancing any hour

Oh yeah, you've got a higher power

You're once in any lifetime

I'm going a million miles an hour

When for so long I'd been down on my knees

Then your love song saved me over and over

For so long I'd been down on my knees

'Til your love song floats me on, ee-on, oh oh

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Bagikan