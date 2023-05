Baru Sepekan Rilis, Fast X Raup Cuan hingga Rp 4,5 Triliun

Jakarta, Beritasatu.com - Fast X menjadi film Hollywood yang paling ditunggu-tunggu bagi pecinta serial Fast And Furious. Baru saja dirilis pada Rabu (17/5/23) lalu, film ke sepuluh ini sukses meraup keuntungan fanstastis.

Dilansir Just Jared, Selasa (23/5/2023) film yang dibintangi Vin Diesel ini memulai debutnya dengan US$ 67,5 juta di box office domestik, dan US$ 251,4 juta secara internasional.

Sejak perilisan perdananya, film yang disutradarai Louis Leterrier ini sudah menghasilkan pendapatan akhir pekan pertama sebesar US$ 318,9 juta atau setara dengan Rp 4,5 triliun secara global.

Sementara itu dari sisi penjualan tiket, Fast X belum menjadi yang paling sukses untuk waralaba film Fast and Furious ini. Di Amerika Serikat sendiri, penjualan tiket Fast and Furious 9 lah yang berhasil mencapai US$ 70 juta atau setara dengan Rp 1,07 triliun.

Sedangkan untuk penjualan tiket Fast X di AS pekan ini baru mencapai US$ 67 juta atau setara dengan Rp 1,01 triliun.

Penjualan tiket terbesar masih dimenangkan oleh Fast and Furious 7. Film yang dirilis tahun 2015 itu berhasil mendapat hasil penjualan tiket sebesar US$ 147 juta atau setara dengan Rp 2,2 triliun.

Pasalnya, di film tersebut merupakan akhir dari perjalanan Paul Walker yang meninggal di tahun 2013 lalu karena kecelakaan mobil.

Sebagai informasi, Fast X merupakan seri ke sepuluh dari waralaba Fast and Furious. Debut internasionalnya yang besar menjadikan Fast X sebagai debut No. 2 tahun ini setelah The Super Mario Bros. Film ini masih dibintangi Vin Diesel, Michelle Rodriguez, hingga yang terbaru Jason Statham dan John Cena.

