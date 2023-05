Meski Memiliki Kekurangan, Teresa Olivia Purba Sukses Gelar Pameran Lukisan Buku

Jakarta, Beritasatu.com - Teresa Olivia Purba sukses menggelar pameran lukisan dan buku pada akhir pekan lalu. Kekurangan fisik lantaran mengidap penyakit Cerebral Palsy memaksa Teresa Olivia Purba harus duduk di kursi roda dan menyandang anak berkebutuhan khusus (ABK) tak membuat dirinya terbatas dalam hal berkreasi dan berkarya.

Hal itu ditunjukkannya dengan menggelar pameran lukisan dan merilis buku berjudul "Beyond The Limit" yang dipamerkan di Ashata Mall District 8 Senopati Jakarta Selatan.

"Saya bangga memiliki anak seperti Olivia yang tak lelah berjuang dan berusaha untuk bisa pada level ini dengan menciptakan sebuah buku berjudul "Beyond The Limit" dan memamerkan lukisannya disini meskipun dia memiliki kekurangan secara fisik dan menderita Cerebral Palsy yang membuatnya terbatas aktivitasnya karena setiap hari harus duduk di kursi roda, tapi dia semangat sehingga bisa menghasilkan karya ini yang kemudian membuat kita orang tuanya merasa tergerak untuk memfasilitasi Olivia untuk Pameran lukisan dan merilis buku," ungkap Daniel Purba orang tua Olivia saat dijumpai di Jakarta, Sabtu (20/5/2023).

Diakui Daniel, memiliki anak seperti Olivia memang berat dan butuh kesabaran. Ini yang kemudian ingin disampaikan kepada masyarakat untuk kemudian bisa menjadi tauladan bagi orang tua yang lain yang memiliki anak seperti mereka.

"Dari pameran yang digelar Olivia ini, saya ingin menyampaikan bahwa kita sebagai orangtua yang memiliki anak seperti Olivia harus sabar dan mau perduli dengan kondisi anak. Kita jadi orang tua harus mau sabar menggali bakat mereka karena kami yakin Tuhan punya maksud dan tujuan melahirkan mereka kedunia," tegasnya.

Sementara itu, Olivia yang berkomunikasi melalui bantuan alat komunikasi berupa android mengucap syukur atas apa yang dilakukan ayah dan ibunya yang mau sabar membimbing sehingga dirinya menemukan bakatnya yang kemudian di rilis dan dipamerkannya ini.

"Saya bersyukur punya orangtua seperti mereka. Ini buat saya sebagai mimpi yang terwujud. Saya juga berterima kasih kepada mereka karena mau membuatkan karya ini sebagai sebuah buku dan pameran. Saya bangga dan sangat terharu," tandasnya.

Pihak Ashta yang menggelar pameran ini menyebut bahwa pameran ini sebagai upaya mereka untuk mengenalkan karya seni rupa murni pada masyarakat. Dimana selain ada Teresa Olivia Purba yang memamerkan hasil lukisannya dengan tajuk 'Beyond The Limit, ada juga seniman lain yang tergabung dalam Ragha memamerkan The First Artistic Chairs sebanyak 43 karya kursi serta 24 karya 2 Dimensi dengan keunikan tersendiri yang mereka beri judul "CHAIR; Limitless Odyssey".

