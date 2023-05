Konser Stadium Tour 2023, Dewa 19 Gandeng Musisi Lokal dan Band Rock Legendaris

Jakarta, Beritasatu.com - Dewa 19 berencana kembali menggebrak dunia musik Tanah Air dengan menyelenggarakan konser bertajuk "Dewa 19 Featuring All Stars - Stadium Tour 2023". Pada gelaran kali ini, grup band pimpinan Ahmad Dhani itu akan menggandeng musisi Tanah Air dan musisi internasional Ari Lasso, Virzha, Ello, Tyo Nugros, Derek Sherinian, Dino Jelusick, Jeff Scott Soto, Phil X.

Konser dijadwalkan berlangsung di dua kota yakni Solo pada Sabtu (29/7/2023) di Stadion Manahan Solo dan konser di Jakarta pada Sabtu (12/8/2023) yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) Senayan, Jakarta.

Hal itu diungkapkan Ahmad Dhani saat menggelar Jumpa pers di Plaza Senayan, Jakarta, Selasa (23/5/2023).

"Konser ini merupakan mega project saya bersama Andra Ramadhan yang punya impian agar Dewa 19 bisa kolaborasi dengan personel grup band dunia. Dan bersyukur setelah melalui tahapan panjang, akhirnya gagasan ini mendapat sambutan baik dari Jeff Scott Soto (vokalis sons of Apollo), Ron “Bumblefoot” Thal (Guitarist Sons of Apollo dan Former Guitarist of Guns N’ Roses), Dino Jelusick (Vocalist Trans-Siberian Orchestra dan Keyboardist & Backing Vocals of Whitesnake), Derek Sherinian (Keyboardist Sons of Apollo dan Former Keyboardist of Dream Theater), Billy Sheehan (Bassist of Sons of Apollo dan Former Bassist of Mr. Big), dan Simon Phillips (Former Drummer of Toto)," tegas Dhani.

Advertisement

BACA JUGA Dewa 19 Siap Gelar Konser Orkestra Mulai Besok, Ini Dresscode Wajibnya

Dalam konser itu, Dhani mengatakan juga akan merilis single Love is Blind yang merupakan versi lagu berbahasa Inggris dari lagu berjudul “Cinta Itu Buta” yang sebelumnya pernah dipopulerkan oleh Mahadewa pada tahun 2012 yang lalu, kemudian dirilis ulang kolaborasi bersama para musisi legendaris dunia di Amerika (featuring) all stars.

"Kita dalam konser ini kita akan merilis single Immortal Love Song, Arjuna (versi bahasa Inggris), Perempuan Paling Cantik Di Negeriku Indonesia, Rossana (lagu milik Toto) dan lagu special anthem dengan aransemen baru Bohemian Rhapsody (lagu yang pernah dipopulerkan oleh Queen)," lanjutnya.

Konser ini akan menjadi gebrakan konser kolaborasi istimewa Dewa 19 pertama di Indonesia dan menjadi sejarah baru konser berskala Stadion bola bersama musisi legendaris Internasional ternama dunia All Star tampil dalam satu panggung," tambahnya.

Sementara itu, CEO Otello Asia, Sysan Ibrahim menyatakan bahwa konser yang akan digelar Dewa 19 dengan menampilkan musisi dunia ini akan menjadi langkah awal Dewa 19 untuk masuk ke panggung musik dunia.

"Konser ini merupakan konser yang sangat istimewa dari Dewa 19 karena bisa berkolaborasi dengan musisi legendaris mancanegara. Saya bangga sekali bahwa Dewa 19 featuring All Stars Stadium Tour Dapat diselenggarakan, ini merupakan konser domestik bertaraf internasional, untuk lokasi yang dipilih juga merupakan Stadion terbaik Indonesia dengan standar Internasional. Dengan konser ini diharapkan akan bisa menjadi langkah awal Dewa 19 untuk terjun ke panggung musik dunia," ujarnya.

BACA JUGA Dewa 19 Tak Ajak Once Mekel pada Konser Orkestra di Surabaya dan Solo

\Sementara itu, CEO dari Redline Kreasindo, Rionaldo Liputo menyatakan bahwa Dewa 19 sebagai salah satu grup band besar di Indonesia pasti memiliki dampak yang besar bagi dunia musik dunia.

"Dewa itu telah hadir di blantika musik Indonesia selama 3 dekade. Makanya kami percaya dengan konser yang berkolaborasi dengan musisi dunia ini akan bisa membuat Dewa makin terkenal di dunia ke depannya”.

Untuk tiket sendiri, pihak promotor telah menyiapkan 8 kategori kelas untuk konser di Solo dan 10 kategori kelas dengan harga mulai Rp. 270 ribu hingga Rp. 520 ribu. Di mana untuk pembelian tiketnya akan dapat diperoleh di Loket.com dan mulai dijual mulai 1 Juni 2023 mendatang.

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Bagikan