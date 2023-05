Lirik Lagu Humankind, Hafalkan Sebelum Nonton Konser Coldplay!

Jakarta, Beritasatu.com - Lagu Humankind dari Coldplay termasuk salah satu lagu yang sering dibawakan Chris Martin dkk. Ini lirik lagu Humankind Coldplay.

Lagu Humankind merupakan salah satu lagu dalam album kesembilan Coldplay yang bertajuk “Music Of The Spheres”. Album ini mengusung tema besar tentang galaksi. Itu sebabnya lirik lagu Humankind mengambil sudut pandang dari alien.

Lirik lagu Humankind bercerita tentang alien yang tinggal di salah satu planet di The Sphere yang mendengarkan Radio Alien milik DJ Lafrique. Di planet tersebut musik dilarang, maka ketika alien itu mendengarkan musik yang keluar dari radio, alien itu merasa aneh. Namun pada akhirnya musik tersebut terdengar menggembirakan.

Meski lagu ini bicara dari sudut pandang alien, tetapi lirik lagunya mencerminkan gagasan bahwa tidak peduli ketidaksempurnaan dan kekurangan kita, kita mampu berbuat baik, oleh karena itu kita adalah bagian dari kemanusiaan yang lebih besar.

Tanpa berlama-lama, ini lirik lagu Humankind Coldplay.

Lirik Lagu Humankind Coldplay

Today I heard the strangest

I heard the strangest song

A DJ a star away is

Playing it to turn us on

(Ay)

My heart started glowing

I feel it inside, it's flowing

I say I know, I know, I know

We're only human

I know, I know, I know

How we're designed, yeah

Oh I know, I know, I know

We're only human

But from another planet

Still they call us humankind

Today I had the strangest

Feeling that I belong (belong)

(Ay)

Before, I was dying

I feel it inside, now I'm flying

I say I know, I know, I know

We're only human

I know, I know, I know

How we're designed, yeah

Oh I know, I know, I know

We're only human

But from another planet

Still they call us humankind

Before, I was dying

I feel it inside, now I'm flying

I know, I know, I know

We're only human

I know, I know, I know

How we're designed

Oh I know, I know, I know

We're only human

But we're capable of kindness

So they call us humankind

