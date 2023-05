Jakarta, Beritasatu.com - Grup di bawah asuhan SM Entertainment yakni Aespa diketahui akan manggung di Indonesia tepatnya di ICE BSD pada 24 Juni nanti dalam rangka tour yang bertajuk "LIVE TOUR 2023 SYNK: HYPER LINE". Sebelum itu, simak lirik lagu Next Level Aespa beserta terjemahannya.

Salah satu lagu yang sangat digemari oleh penggemar Aespa atau MY dan juga Kpopers ialah lagu Next Level. Lagu yang dirilis pada 21 Mei 2021 silam ini telah ditonton sebanyak 266 juta views di YouTube official SMTOWN.

Lagu Next Level merupakan lagu pada comeback perdana Aespa sejak memulai debutnya dengan single Black Mamba pada November 2020 silam. Uniknya, lagu ini merupakan remake dari film Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw yang dinyanyikan A$ton Wyld.

Kendati demikian, Aespa membuat banyak perubahan dalam lagu ini mulai dari sisi musik maupun liriknya. Dalam "Next Level" versi Aespa, liriknya menceritakan perjalanan ke luar angkasa, tepatnya ke lokasi bernama Kwangya. Untuk itu, ini lirik lagu Next Level beserta terjemahannya.

Lirik Lagu Next Level

I'm on the Next Level Yeah

Jeolttaejeok rureul jikyeo

Nae soneul nochi mara

Gyeolsogeun naye mugi

Gwangyaro georeoga

Ara ne Home ground

Wihyeobe masseoseo

Jekkyeora jekkyeora jekkyeora

Sangsangdo motan Black out

Yuhogeun gipgo jinhae

(Too hot too hot)

Matjabeun soneul notcheo

Nan jeolttae pogi motae

I'm on the Next Level

Jeo neomeoye muneul yeoreo

Next Level

Neol gyeolgugen naega busheo

Next Level

KOSMO-e daeul ttaekkaji

Next Level

Jekkyeora jekkyeora jekkyeora

La la la la la la

La la la la la la

La la la la la la

La la la la la

I see the NU EVO

Jeokdaejeogin gonangwa seulpeumeun

Neol deo Popping jinhwashikyeo

That's my naevis It's my naevis

You lead, we follow

Gamjeongdeuleul baeun daeum

Watch me while I make it out

Watch me while I work it out

Watch me while I make it out

Watch me while I work it out

Work it work it work it out

Gamdanghal su eomneun jeolmangdo

Nae mideumeul kkaeji motae

Deo apeun shiryeoneul majado

Nan jabeun soneul nochi aneulkke Oh

Jeolttaero dwireul doraboji mara

Gwangyaye geot tamnaeji mara

Yaksogi kkaejimyeon

Modu geotjabeul su eopge dwae

Eonjebuteonga buranhaejeo ganeun shinho

Neol pagwehago mal kkeoya (We want it)

Come on! Show me the way to KOSMO Yeah

Black Mamba-ga mandeureonaen hwangak kweseuteu

Aespa, ae-reul bullishikyeonokil weonhae geurae

Jungshimeul ilko moksorido ilko binanbatgo

Saramdeulgwa meoreojineun chakkak soge

Naevisuri ae, aedeuleul bulleobwa

Aespa-ye Next Level "P.O.S"-reul yeoreobwa

Igeon REAL WORLD kkaeeonasseo

We against the villain

What's the name?

Black Mamba

Gyeolguk nan muneul yeoreo

Geu bicheun negen Fire

(Too hot too hot)

Nan gunggeumhae michigesseo

Idaeume pyeolchil Story

Huh!

I'm on the Next Level

Jeo neomeoye muneul yeoreo

Next Level

Neol gyeolgugen naega busheo

Next Level

KOSMO-e daeul ttaekkaji

Next Level

Jekkyeora jekkyeora jekkyeora

I'm on the Next Level

Deo ganghaejeo jayuropge

Next Level

Nan gwangyaye naega anya

Next Level

Yasu gateun nareul neukkyeo

Next Level

Jekkyeora jekkyeora jekkyeora

Huh!

