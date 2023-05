Jakarta, Beritasatu.com - Meski konser Coldplay masih beberapa bulan lagi, tidak ada salahnya mulai hafalkan lagu-lagu Coldplay dari sekarang. Ini lirik lagu Clocks dari Coldplay.

Seperti diketahui, Chris Martin dan kawan-kawan akan datang ke Tanah Air untuk menggelar konser Coldplay. Ini merupakan konser perdana Coldplay di Indonesia, tepatnya di Jakarta yang akan berlangsung pada 15 November 2023 bertempat di Stadion Utama Gelora Bung Karno.

Sebelum menyaksikan konser Coldplay, sudah pasti harus hafal dulu lagu-lagunya dong. Salah satu lagu yang kemungkinan akan dibawakan Chris Martin di konser Coldplay mendatang adalah lagu Clocks.

Clocks adalah lagu Coldplay yang masuk dalam album kedua mereka yang bertajuk “A Rush of Blood to the Head” yang dirilis pada 2002.

Lirik lagu Clocks bercerita tentang seorang pria yang tengah bertengkar dengan kekasihnya. Pertengkaran tersebut membuat sang kekasih pergi. Usai ditinggal sang kekasih, sang pria berharap dapat membawa pujaan hatinya kembali sebelum kehabisan waktu.

Lagu Clocks juga membawa Coldplay memenangkan penghargaan “Record Of The Year For” di acara Grammy Awards 2004. Ini lirik lagu Clocks Coldplay lengkap dengan artinya.

Lirik Lagu Clocks Coldplay

The lights go out and I can't be saved

Tides that I tried to swim against

You've put me down upon my knees

Oh, I beg, I beg and plead, singing

Come out of things unsaid

Shoot an apple off my head, and a

Trouble that can't be named

A tiger's waiting to be tamed, singing

You are

You are

Confusion never stops

Closing walls and ticking clocks, gonna

Come back and take you home

I could not stop that you now know, singing

Come out upon my seas

Curse missed opportunities, am I

A part of the cure

Or am I part of the disease, singing

You are

You are

You are

You are

You are

You are

And nothing else compares

Oh, nothing else compares

And nothing else compares

You are

You are

Home, home, where I wanted to go

Home, home, where I wanted to go

Home, home, where I wanted to go (You are)

Home, home, where I wanted to go (You are)

