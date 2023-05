Jakarta, Beritasatu.com - Salah satu lagu milik Aespa yang banyak didengarkan oleh fans maupun nonfans dari Aespa ialah lagu yang berjudul Savage. Adik dari Red Velvet ini memang dikenal dengan lagu-lagunya yang unik dan enak didengar. Lantas, apa lirik lagu Savage Aespa beserta terjemahannya? Simak selengkapnya.

Savage telah ditonton lebih dari 235 juta views di YouTube official milik SM Entertainment. Lagu ini memang telah dirilis sejak 5 Oktober 2021 silam namun masih menjadi favorit dari banyak orang.

Sesuai judulnya, lagu Savage ini bermakna tentang seseorang yang mengaku dirinya memiliki sifat kejam terhadap orang lain. Seperti arti dari kata savage itu sendiri, lagu ini berkisah tentang seseorang yang mengaku bahwa dirinya bersifat kejam kepada orang lain. Kisah tersebut tercermin pada lirik-lirik setelahnya. Digambarkan bahwa, orang tersebut mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan. Ini lirik lagu Savage Aespa beserta terjemahannya.

Lirik Lagu Savage

Oh my gosh!

Don't you know I'm a Savage?

I'm a Killa neoreul kkael ae

Ajikdo garigo hwangageul pyeolchin neo

Paella We Holler

Duryeopji ana neo neo Hit you harder

Nal mireo neoheo Deep fake on me

Junbiga andwen mudaero

Moraneoheo Fake on me

Got everybody mock up to me

Suchireul neukkige mentaleul heundeureonwa

Ssaneulhan gwanjung muneojyeo ae

Deoneun neol mot chama Say No!

Dugo bwa nan jom Savage

Neoye Dirty han Play

Deoneun dugo bol su eopseo

Nareul muneotteurigo shibeun

Ne hwangakdeuri jeomjeom

Neoreul guchukhal iyuga dwae

I'm a Savage

Neol bushyeo kkae julge Oh

I'm a Savage

Neol jitbalba julge Oh

Get me get me now

Get me get me now

(Zu Zu Zu Zu)

Jigeum nareul japa

Anim nan deo Savage

(Zu Zu Zu Zu)

Get me get me now

Get me get me now

(Zu Zu Zu Zu)

Ijen naega neoreul japa

Now I'm a Savage

Gimme gimme now

Gimme gimme now

(Zu Zu Zu Zu)

Neoye mari boyeo

Ne yakjeom Algorithm

(Zu Zu Zu Zu)

Gimi gimi na

Gimi gimi na

(Zu Zu Zu Zu)

MA ae SYNK banghae malgo

Kkeojyeo Savage

(Zu Zu Zu Zu)

Mmmh Everybody looks at me

Iksukhajanhni

Yangbohae chamayaman dwae

Eoreunseureopge

I'm locked up in the glass

Nan nolgo shibeunde

Neomu kkeumjjikhan gidae

Geureon hwangak teure nareul gadweo nwa

I'm going kwangyaro Game in

Mullichyeo gyomyohan iganjil

And my aerobuteo

Meoreojige mandeul

Hweshimchan ne Trick

We gone kwangyaro Game in

Beeobeoryeo nae biche geom

Demijireul ibeun nege

Injeongsajeong bol geot eomneun peonchi

Geugeot bwa nan jom Savage

Neoye jaesaengnyeokeul maga

Heuteureonwa ppaenwa

Ijji mara yeogin baro kwangya

Neoye shigongganeun nae tteuttaero

Make It break it

I'm a Savage

Neol bushyeo kkae julge Oh

I'm a Savage

Neol jitbalba julge Oh

Get me get me now

Get me get me now

(Zu Zu Zu Zu)

Jigeum nareul japa

Anim nan deo Savage

(Zu Zu Zu Zu)

Get me get me now

Get me get me now

(Zu Zu Zu Zu)

Ijen naega neoreul japa

Now I'm a Savage

Gimme gimme now

Gimme gimme now

(Zu Zu Zu Zu)

Neoye mari boyeo

Ne yakjeom Algorithm

(Zu Zu Zu Zu)

Gimi gimi na

Gimi gimi na

(Zu Zu Zu Zu)

MA ae SYNK banghae malgo

Kkeojyeo Savage

(Zu Zu Zu Zu)

Wigie ppajin nal jigyeojun geon neoyeosseo

My naevis we love U

My victory hanaye SYNK DIVE

Modu nega mandeureojun gihweran geo

I know your sacrifices Oh

My naevis we love U

Ara urin bandeuthi

Ne gieokdeuleul chajajulge

Urin manna kkok buhwal geudaeum

Savage

Savage

Yeah~

Get me get me now

Get me get me now

(Zu Zu Zu Zu)

Jigeum nareul japa

Anim nan deo Savage

(Zu Zu Zu Zu)

Get me get me now

Get me get me now

(Zu Zu Zu Zu)

Ijen naega neoreul japa

Now I'm a Savage

Gimme gimme now

Gimme gimme now

(Zu Zu Zu Zu)

Neoye mari boyeo

Ne yakjeom Algorithm

(Zu Zu Zu Zu)

Gimi gimi na

Gimi gimi na

(Zu Zu Zu Zu)

MA ae SYNK banghae malgo

Kkeojyeo Savage

(Zu Zu Zu Zu)

Ha ha, What?

