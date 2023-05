Lirik dan Terjemahan Lagu That That Milik PSY feat Suga BTS

Jakarta, Beritasatu.com - Ini lirik lagu That That dari PSY feat Suga BTS. Yuk, hafalkan sebelum nonton konser Suga BTS pada 26-28 Mei mendatang.

Suga BTS termasuk musisi yang sering berkolaborasi dengan penyanyi lainnya. Baik berduet menyanyikan lagu atau memproduseri sebuah lagu yang kemudian dinyanyikan musisi lain. Salah satu lagu kolaborasi Suga BTS dengan musisi lainnya adalah lagu That That.

Lagu That That merupakan lagu kolaborasi antara PSY dan Suga BTS dan termasuk dalam lagu di album kesembilan PSY yang bertajuk “PSY 9th” yang dirilis pada 2022. Lagu ini ditulis oleh Suga, PSY, dan El Capitxn.

Seperti diketahui oleh Army, Suga akan menggelar konser selama tiga hari di ICE BSD pada 26-28 Mei 2023. Konser ini merupakan bagian dari agenda Agust D TOUR.

Advertisement

Menjelang konser, tentu Army perlu menghafalkan banyak lagu Suga. Salah satunya lagu That That. Tanpa berlama-lama, ini lirik lagu That That PSY feat Suga BTS lengkap dengan terjemahannya.

BACA JUGA Lirik Lagu Savage Aespa Beserta Terjemahannya

Lirik Lagu That That PSY feat Suga BTS

2022

PSY Coming back (iri oneora)

Long time no see huh?

oraeganmaniji huh?

uri dasi utgo ulgo jijigo bokgo

Let’s get loco

Pandemic’s over uh

geurae gibuni ojyeo uh

dasi geubuni ojyo uh

Everybody say

ppeokjeokjigeunhae

geoljjeokjigeunhae

sikkeulbeokjeokgeorine

neomu joa bukjeokgeorine

dongseonambuk Aye

gangnamgangbuk Aye

ssak da moyeo Throw yo hands in the air

I say yeah

Can you feel it?

Can you feel it?

Oh oh woo yeah Oh woo oh

Can you feel it?

Can you feel it?

Oh oh woo yeah Ah

junbihasigo (Go) ssoseyo (Oh)

That that I like that (Like that)

gibun joa Babe (Babe)

heundeureo jwa u wi araero (Sing it)

One two three to the four (Sing it)

That that I like that

That that I like that babe

That that I like that

It’s like that that yo

That that I like that

That that I like that babe

That that I like that

It’s like that

ya naega mwo haneun saraminji kkameogeotji?

That that I like that (Like that)

sigani jinado byeonhameopsi

That that I like that (Like that)

I don’t care I don’t care that I like that

That that I like that (Like that)

BACA JUGA Lirik Lagu Bite Me ENHYPEN Beserta Terjemahannya

naega barabogo barawatdeon saramdeura

modu da Ready set go

doeryeo neureonan maetjip ttaerideon buni bulpyeonhagetji

neone baramdaero manghal geora gosa jinaen

saramdeureul moadaga gabyeopge ttaejji

jeokdanghi harago Oh oh oh

geunyang dakchigo da gachi norabojago Oh oh oh

minyungiwa bakjaesang

Can you feel it?

Can you feel it?

Oh oh woo yeah Oh woo oh

Can you feel it?

Can you feel it?

Oh oh woo yeah Ah

junbihasigo (Go) ssoseyo (Oh)

That that I like that (Like that)

gibun joa Babe (Babe)

heundeureo jwa u wi araero (Sing it)

One two three to the four (Sing it)

That that I like that

That that I like that babe

That that I like that

It’s like that that yo

That that I like that

That that I like that babe

That that I like that

It’s like that that yo

Do what you wanna

Say what you wanna

Do what you wanna (Say what?)

That that I like that babe

Do what you wanna

Say what you wanna

Do what you wanna (Say what?)

That that I like that babe

That that I like that

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Bagikan