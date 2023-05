BTV Beri Edukasi ke Pelajar tentang Dunia Broadcasting di Festival Semesta Berpesta

Jakarta, Beritasatu.com - Penyelenggaraan event festival seni Semesta Berpesta yang diselenggarakan RAM Entertainment dan BTV yang akan digelar di 12 Kota di Indonesia ternyata akan dapat dijadikan lokasi wisata edukasi.

"Selain menghadirkan musik, kuliner dan fashion, penyelenggaran Semesta Berpesta ini juga bisa dijadikan lokasi edukasi bagi pelajar yang ingin tahu bagaimana dunia broadcasting. Di mana nantinya kita ajak pelajar berkeliling melihat bagaimana proses produksi sebuah konser dijalankan termasuk bagaimana proses berita di televisi dibuat. Makanya selain menghadirkan keceriaan, event ini juga akan bisa jadi tempat edukasi bagi pengunjung khususnya yang masih pelajar," ungkap CEO RAM Entertainment, Tomi Defantri saat menggelar jumpa pers di Kemang, Jakarta Selatan, Rabu (24/5/2023).

Diakui Tomi, besarnya animo pelajar tentang dunia broadcasting membuat pihaknya optimis penyelenggaraan Festival Semesta Berpesta ini akan bisa menggaet penonton di setiap penyelenggaraannya di 12 kota yang dipilih.

"Kita optimis akan bisa menyelenggarakan festival ini dengan sukses dimana setiap kota kita menargetkan akan bisa meraih pengunjung sampai 20000 an pengunjung, dan setiap hari kita batasi 1000 an pelajar per harinya yang akan bisa menyaksikan dari dekat bagaimana sebuah proses produksi televisi ini digelar," tambahnya.

Tak hanya menyajikan sebuah event yang menarik, pihaknya juga akan mengajak serta 2 musisi lokal dalam setiap penyelenggaraan festival ini di setiap Kota. Lantaran penyelenggara sadar animo pada artis lokal dan seni tradisional juga mulai mendapat tempat di hati masyarakat.

"Untuk setiap kotanya, dari 10 performer yang akan tampil di dua hari penyelenggaraan festival, 2 musisinya akan berasal dari musisi kota tersebut lantaran mereka pasti punya tempat tersendiri bagi masyarakat di Kota itu karena tampil di event berskala nasional ini," tandasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Event Festival Semesta Berpesta yang digelar RAM Entertainment bekerjasama dengan BTV ini akan diselenggarakan di 12 kota selama 3 bulan ini, dimana untuk kali pertama Tangerang akan menjadi Kota pertama penyelenggaraan Semesta Berpesta ini yang eventnya akan digelar di di Plaza Parkir ICE BSD, Tangerang Selatan pada 3-4 Juni 2023 mendatang mulai pukul 10.00 - 22.00 WIB.

Sejumlah musisi seperti Isyana Sarasvati, Anji, Pamungkas, /Rif, dan Radja, Ungu, Fourtwnty, Danilla, Kunto Aji, dan DJ Winky akan tampil di Festival Semesta Berpesta edisi pertama di Kota Tangerang ini. Selain menggelar festival musik, penyelenggara juga akan menghadirkan game show, KPpop Dance, Mukbang Challenge yang bisa dinikmati setiap pengunjung yang tentunya akan ada hadiah istimewa.

Untuk bisa menyaksikan festival Semesta Berpesta ini, pengunjung dapat membeli tiketnya melalui tiga platform ticketing seperti Goers, Tiket.com, dan tiketapasaja.com. Harga presale dimulai dari IDR 100,000 untuk 1-day GA Pass dan IDR 150,000 untuk 2- day GA Pass hingga 25 Mei 2023. Harga tiket reguler akan dibanderol dengan harga IDR 200,000 untuk 1- day Pass dan IDR 350,000 untuk 2-day Pass. Dan untuk informasi lebih lanjut kunjungi Instagram resmi kami @semestaberpesta untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai Semesta Berpesta.

