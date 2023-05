Bertabur Bintang, Ini Deretan Performer Semesta Berpesta

Jakarta, Beritasatu.com - Semesta Berpesta siap digelar di 12 kota di Indonesia pada fase pertama. Tangerang menjadi kota pertama "kick off" dimulainya gelaran yang akan dimulai di Plaza ICE BSD Tangerang 3-4 Juni 2023 mendatang.

"Konser ini diadakan hampir di seluruh daerah Indonesia jadi kalau biasa konser-konser hanya diadakan di kota-kota besar atau satu dua kota, kita hadir di seluruh kota di Indonesia dan fase pertama kita hadir di 12 kota," ujar Tomi Defantri CEO RAM Entertainment saat jumpa pers di Kemang, Jakarta Selatan, Rabu (24/5/2023).

Berbeda dengan festival musik lain, Festival Tur Semesta Berpesta juga akan menampilkan gelaran pertunjukan fesyen dengan menggandeng komunitas pegiat fashion yang ada di setiap lokasi tur. Dilansir dari official instagram @semestaberpesta panitia acara akan menyediakan runway untuk pertunjukan fesyen OOTD (Outfit Of The Day) dari komunitas pegiat fashion dan penonton yang datang. Tak hanya itu, para penampil juga akan tampil dengan tema fesyen yang berbeda.

Salah satu penampil, Indra Prasta Vokalis Grup Band The Rain menyebut bahwa selain persiapan materi lagu hits, ia juga akan tampil dengan tema fesyen yang berbeda.

"Ini menarik ya masih akan kami konsep tapi yang jelas dari semesta berpesta meminta agar setiap penampil dari wardrobe-nya ada tema Jadi kami akan cari cara supaya nongol temanya nanti," ucap Indra Prasta.

Sebagai salah satu Line Up, The Rain akan membawakan lagu hits terbaiknya selama tur bersama Semesta Berpesta. Ia menambahkan bahwa dalam Festival Semesta Berpesta ia akan membawakan lagu hits The Rain dari album pertama hingga album terbaru.

"Kalau lagu-lagu kami akan berusaha untuk menjadikan festival ini bukan ajang promo lagu baru yang mungkin penonton baru sedikit yang dengar tapi akan mencoba menekan ego dan membawakan lebih banyak hits nya The Rain aja dari album pertama sampai sekarang," imbuhnya.

Sejumlah musisi seperti Isyana Sarasvati, Anji, Pamungkas, /Rif, dan Radja, Ungu, Fourtwnty, Danilla, Kunto Aji, dan DJ Winky akan tampil di Festival Semesta Berpesta edisi pertama di Kota Tangerang ini. Selain menggelar festival musik, penyelenggara juga akan menghadirkan game show, KPpop Dance, Mukbang Challenge yang bisa dinikmati setiap pengunjung yang tentunya akan ada hadiah istimewa.

Sebagai informasi, Semesta Berpesta dapat dibeli melalui tiga platform ticketing terpercaya yaitu Goers, Tiket.com, dan tiketapasaja.com. Harga presale festival ini dimulai dari IDR 100,000 untuk 1-day GA Pass dan IDR 150,000 untuk 2- day GA Pass hingga 25 Mei 2023. Harga tiket reguler akan dibanderol dengan harga IDR 200,000 untuk 1- day Pass dan IDR 350,000 untuk 2-day Pass.

