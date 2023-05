Lirik Lagu Thirsty dari Aespa Beserta Terjemahannya

Jakarta, Beritasatu.com – Grup asuhan SM Entertainment, Aespa resmi comeback dengan merilis mini album ketiga yang bertajuk My World pada 8 Mei 2023. Salah satu lagunya yakni Thirsty. Ini lirik lagu Thirsty Aespa beserta terjemahannya.

Dalam album tersebut terdapat enam lagu di antaranya Spicy sebagai title track, kemudian Welcome To My World, Salty & Sweet, Thirsty, I’m Unhappy, dan ‘Til We Meet Again sebagai b-side track.

Selain lagu Spicy yang menarik, lagu Thirsty juga menarik perhatian publik dengan lagunya yang easy listening. Bahkan, lagu ini pernah di spoiler oleh Winter saat siaran langsung di Instagram akun resmi Aespa pada februari lalu.

Aespa juga merilis track video untuk lagu Thirsty dan sudah ditonton lebih dari 4 juta views di YouTube. Makna lagu ini menceritakan seseorang yang sangat rindu dan haus akan kehadiran orang yang dicintainya.

Lirik Lagu Thirsty

Yeah, yeah

Nan tto neoreul dudeurigo isseo

Banjjagineun sumyeon wireul maeil

Janjanhage illeongineun Sign

Nal (bwa)

Al su eomneun neoreul gaman bomyeon

Gipeun geu nunbichi gunggeumhaejimyeon

Neoreul hejibeo

Ara haru jongil

Neon bichwo ppajimeopsi

Nae eotteon nalssikkaji oh

Malge gaeda heuryeodo ah-ah

Unneun neoneun ah-ah

So tell me what you wanna, wanna do, boy

Neoneun daeulsurok thirsty

Bunmyeong gadeukande thirsty

Yeah, I got you, boy

Sip, sip, sipping all night

Deo deep deep deep in all night

Yateun sumyeonboda hwolssin

Jiteun neoui mam kkeutkkaji

Algo sipeojyeo

Sip, sip, sipping all night

Deo deep deep deep in all night

Geurae neoman bomyeon thirsty

Woah-ah-ah (I’ll make you)

Woah-ah-ah (I’ll make you thirsty)

Woah-ah-ah (woah, baby)

Geurae neoman bomyeon thirsty

