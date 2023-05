RAM Entertainment Ajak Masyarakat Sing Along di Semesta Berpesta

Jakarta, Beritasatu.com - Festival musik kian menggeliat setelah aturan pembatasan kegiatan masyarakat imbas Covid-19 ditiadakan di Indonesia. Beragam acara musik yang disajikan secara langsung amat ditunggu masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana animo masyarakat dan hasil penjualan tiket dari tiap gelaran festival musik yang digelar pascapandemi Covid-19.

Festival musik tur bertajuk Semesta Berpesta menjadi salah satu acara musik yang siap memanjakan penggemar musik Tanah Air. Hal ini lantaran festival musik ini tak hanya digelar di satu kota, melainkan di seluruh daerah di Indonesia. Pada 2023, Semesta Berpesta akan digelar di 12 kota dan dimulai dari Kota Tangerang, Banten tepatnya di ICE BSD pada 3 Juni hingga 4 Juni 2023 mendatang.

"Yang membuat kita beda dari konser-konser lain, konser ini memadukan tiga komponen, music, food and fashion. Itu pertama. Kemudian, konser ini diadakan hampir di seluruh daerah Indonesia. Jadi kalau biasanya konser-konser hanya diadakan di kota-kota besar atau satu atau dua kota, kita hadir di seluruh kota di Indonesia dan fase pertama kita hadir di 12 kota," ujar Tomi Defantri CEO RAM Entertainmet dalam konferensi pers di Kemang, Jakarta Selatan, Rabu Siang (24/5/2023).

Tomi menambahkan, Semesta Berpesta pada fase awal akan hadir di Pulau Jawa, Kalimantan dan Sumatera. Setiap kota yang disinggahi akan menampilkan 10 musisi atau artis nasional dan sejumlah artis lokal dengan gelaran acara selama dua hari di tiap kota.

"Iya masing-masing kota kita sudah menetapkan metode 10 line up atau performer. Lima performer per hari total 10 performer per dua hari event," imbuhnya.

RAM Entertainment menjelaskan akan menggandeng sejumlah musisi lokal di beberapa daerah untuk bisa satu panggung dengan deretan musisi nasional. Para musisi lokal ini berkesempatan sejumlah lagu hits bersama musisi .

"Kolaborasi line up-nya kita menyesuaikan dengan artis yang hit atau lagu yang hit di masing-masing kota, itu kita survei untuk line up artis kalau untuk kuota kita tidak ada kurasi yang ketat," imbuhnya.

