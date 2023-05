Idap Kanker Usus, Queen of Rock & Roll Tina Turner Tutup Usia

Jakarta, Beritasatu.com - Penyanyi legendaris Tina Turner dikabarkan telah meninggal dunia pada Rabu (24/5/2023) kemarin. Musisi yang diberikan julukan Queen of Rock & Roll itu pergi untuk selamanya pada usia 83 tahun.

Mengutip laman The Guardian Kamis (25/5/2023), Tina Turner meninggal di rumahnya, kawasan Küsnacht dekat Zurich, Swiss karena sakit. Beberapa tahun lalu, tepatnya 2016 Tina pernah didiagnosa dokter menderita kanker usus.

BACA JUGA Tina Turner Nikah Lagi di Usia 73 Tahun

Setahun setelah itu, Tina diketahui harus menjalani transplantasi ginjal di 2017 silam. Sejak itulah kondisi kesehatan Tina Turner mulai menurun. Tina merupakan bintang Rock & Roll era 50-an. Tina memulai karier musik di tahun yang tepat, karena saat itu industri musik tengah berkembang pesat.

Advertisement

Pada tahun 1980-an Tina pernah memenangkan enam dari delapan Penghargaan Grammy. Sejumlah lagu-lagunya pun meledak dan masuk ke dalam Top 40, seperti "Typical Male", "The Best", "Private Dancer", dan "Better Be Good to Me".

BACA JUGA Diduga Lakukan Penipuan Investasi Kripto, Mahasiswa Lombok Ditahan

Di tahun 1988, ada sekitar 180.000 orang yang rela menyaksikan dirinya tampil di Rio de Janeiro. Rolling Stone mengklaim, ini menjadi salah satu konser dengan penonton terbesar untuk artis tunggal manapun.

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Bagikan