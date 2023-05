Mengenal Profil Halle Bailey: Sosok Ariel dalam Film The Little Mermaid

Jakarta, Beritasatu.com - Nama Halle Bailey menjadi perbicangan banyak orang setelah dirinya memerankan live action dari film besutan Disney yakni The Little Mermaid. Sebagai informasi, film The Little Mermaid live action sudah tayang di bioskop pada Rabu (24/5/2023) kemarin. Sebelum nonton filmnya, simak dulu profil Halle Bailey di bawah ini.

Profil Halle Bailey ini akan mengungkapkan informasi penting tentang karir, penghargaan, peran penting, dan dampak positif yang dihasilkannya. Untuk itu, simak ulasannya berikut ini.

Profil Halle Bailey

Halle Bailey adalah seorang aktris, penyanyi, dan anggota duo musik Chloe x Halle yang berbakat. Lahir pada tanggal 27 Maret 2000, Halle telah mengukir namanya di industri hiburan dengan bakatnya yang luar biasa.

Sebagai seorang penyanyi, Halle Bailey telah menunjukkan bakat vokal yang menakjubkan sejak usia muda. Bersama dengan kakaknya, Chloe Bailey, mereka membentuk duo Chloe x Halle dan mendapatkan perhatian luas melalui saluran YouTube mereka.

Melalui platform tersebut, mereka menampilkan penampilan musik yang menarik dan medley kreatif dari berbagai lagu terkenal. Kehadiran mereka yang energik dan harmoni vokal yang indah membuat mereka cepat menjadi sorotan di dunia musik.

Kendati demikian, popularitas Halle Bailey benar-benar meledak ketika diumumkan bahwa ia akan memerankan karakter Ariel dalam adaptasi live-action Disney "The Little Mermaid". Keputusan ini menjadi bahan perbincangan yang sangat besar di industri dan mendapat respons positif dari banyak penggemar Disney di seluruh dunia.

