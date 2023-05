Perjalan Karier “Queen of Rock n Roll” Tina Turner

Jakarta, Beritasatu.com - Penyanyi legendaris Tina Turner dikabarkan meninggal dunia pada Rabu (24/5/2023). Simak perjalanan karier bermusik Tina Turner, musisi dengan julukan "Queen of Rock n Roll" di bawah ini!

Tina Turner adalah seorang ikon musik dunia yang telah menginspirasi jutaan orang dengan suaranya yang kuat dan energik. Kepergiannya tentu menyisakan duka mendalam bagi keluarga dan penggemar.

Diketahui Tina Turner meninggal dunia pada usia 83 tahun akibat kanker usus yang dideritanya. Jadi pada 2016, musisi asal Swiss itu didiagnosa mengidap kanker usus. Setahun kemudian dia menjalani transplantasi ginjal. Sayang setelah menjalani transplantasi, kesehatannya terus menurun. Hingga akhirnya dia ditemukan meninggal di kediamannya di kawasan Küsnacht dekat Zurich, Swiss.

Selama hidupnya, Tina Turner adalah bintang rock & roll yang telah menghadapi tantangan, mencapai kesuksesan, dan menjadi salah satu artis paling dihormati dalam industri musik. Simak perjalanan karier mengagumkan Tina Turner berikut ini.

Perjalanan Karier Tina Turner

Tina Turner lahir pada 26 November 1939 di Nutbush, Tennessee. Dia mulai meniti karier musiknya pada 1950-an dengan membentuk duet bersama mantan suaminya, Ike Turner. Duet Ike dan Tina disukai banyak orang karena penampilan panggung yang energik dan suara Tina yang kuat.

Mereka pun meraih sukses dengan lagu-lagu seperti River Deep - Mountain High dan Proud Mary. Sayangnya dibalik kesuksesan mereka, Tina mengalami kehidupan yang memilukan lantaran menjadi korban kekerasa dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan Ike.

Semua kisah pilu dalam rumah tangganya itu dia tuangkan dalam buku memoar yang berjudul “My Love Story”. Tidak tahan terus dikasari oleh suaminya, pada 1976 Tina Turner mengambil keputusan berani untuk meninggalkan Ike Turner dan memulai karier solonya.

Sebagai korban KDRT, tentu ada rasa trauma yang diderita oleh pelantun What’s Love Got to Do with It itu. Hal itu menjadi tantangan besar baginya dalam membangun kembali karier musiknya.

Dia berjuang untuk mendapatkan kesempatan dan mengatasi stereotipe bahwa artis perempuan di atas usia 30 tahun sulit untuk meraih kesuksesan. Namun dengan ketekunan dan bakatnya yang luar biasa, Tina berhasil membangun kembali reputasinya sebagai seorang penyanyi solo.

Pada 1984, Tina Turner merilis album yang akan menjadi puncak karier solo-nya, yakni album "Private Dancer". Album ini sukses besar dan menghasilkan lagu-lagu hit-hit seperti What's Love Got to Do with It dan Private Dancer. Berkat album tersebut, Tina memenangkan berbagai penghargaan, termasuk Grammy Awards, dan kembali mendapatkan popularitas yang luar biasa di seluruh dunia.

Dia terus merilis lagu-lagu yang sukses di pasaran dan tampil dalam konser. Selain bakatnya yang luar biasa dalam menyanyi, Tina Turner juga dikenal dengan penampilannya yang energik dan penuh semangat di atas panggung. Dia menunjukkan keahliannya dalam menari dan berinteraksi dengan penonton. Penampilan panggungnya yang memukau tidak bisa dipungkiri menjadikannya sebagai salah satu artis dengan aksi panggung live terbaik dalam sejarah musik.

Perjalanan karier Tina Turner membuktikan bahwa dengan tekad, maka rintangan apa pun yang datang bisa diatasi. Kesuksesannya sebagai seorang penyanyi, penulis lagu, dan penari telah menginspirasi generasi berikutnya dan membuka jalan bagi artis perempuan dalam industri musik.

Pada 2009, Tina Turner mengumumkan bahwa dia pensiun dari dunia musik dan fokus pada kehidupan pribadinya.Hingga pada 2023, dia dikabarkan tutup usia. Meski begitu warisan musiknya tetap hidup, dan pengaruhnya dapat dirasakan hingga saat ini.

