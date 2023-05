Tina Turner Tutup Usia, Ini 5 Lagu Hitnya yang Mengukir Sejarah

Jakarta, Beritasatu.com - Musisi legendaris Tina Turner tutup usia pada Rabu (24/5/2023) dalam usia 83 tahun akibat kanker usus. Sepanjang kariernya dia sudah mengeluarkan banyak karya hit. Di bawah ini akan dibahas lima lagu hit Tina Turner yang mengukir sejarah.

Tina Turner, salah satu diva musik paling ikonik sepanjang masa, telah menghadirkan banyak lagu hit yang telah menginspirasi jutaan pendengarnya di seluruh dunia. Musisi dengan julukan “Queen of Rock n Roll” ini selalu menyuguhkan penampilan yang terbaik dengan suaranya yang kuat dan energik, serta kemampuannya untuk menyampaikan emosi melalui lagu-lagunya.

Maka tidak mengherankan bahwa banyak karyanya menjadi hit. Berikut adalah beberapa lagu hit Tina Turner yang telah mengukir sejarah dalam industri musik.

1. Proud Mary

Dirilis pada 1971, lagu Proud Mary bisa dibilang sebagai salah satu lagu paling ikonik dari Tina Turner. Pasalnya lagu ini adalah lagu kolaborasi dengan mantan suaminya, Ike Turner, dan dinyanyikan oleh mereka berdua sebagai duo Ike & Tina Turner.

Lagu Proud Mary menampilkan vokal yang memukau dari Tina Turner dan menyajikan kombinasi sempurna antara genre musik rok dan soul. Lagu ini menjadi salah satu hit terbesar mereka dan terus menjadi favorit penggemar hingga saat ini.

2. What's Love Got to Do with It

Lagu lain yang tidak terlupakan dari Tina Turner adalah What's Love Got to Do with It. Lagu yang dirilis pada 1984 ini menjadi titik balik dalam karier bermusiknya. Lagu What's Love Got to Do with It menjadi anthem kekuatan diri dan keberanian yang kemudian menginspirasi banyak pendengar di seluruh dunia.

Lagu ini menduduki puncak tangga lagu di banyak negara dan bahkan memenangkan Grammy Award 1985 untuk tiga kategori, yaitu Record of the Year, Song of the Year, dan Best Female Pop Performance.

3. Simply the Best

Lagu hit lainnya dari Tina Turner adalah Simply the Best yang dirilis pada 1989. Lagu ini adalah himne yang mendefinisikan kesuksesan dan kepercayaan diri. Dengan vokal yang memukau dan lirik yang memotivasi, lagu ini telah menjadi salah satu favorit dalam konser Tina Turner.

Lagu Simply the Best juga menjadi lagu tema dalam berbagai acara olahraga dan menjadi salah satu lagu paling ikonik dari karier bermusik sang legenda.

4. Private Dancer

Lagu Private Dancer juga merupakan lagu hit Tina yang tidak terlupakan. Lagu yang judulnya sama dengan nama album ini menampilkan vokal emosional dan melodi yang menarik, menggambarkan perasaan kesepian dan penemuan diri.

Dirilis pada 1984, lagu Private Dancer membawa kesuksesan komersial yang besar bagi Tina Turner dan memperkuat statusnya sebagai ikon musik.

5. We Don't Need Another Hero

Lagu hit terakhir Tina Turner yang mengukir sejarah adalah We Don't Need Another Hero. Lagu ini dirilis pada 1985 sebagai lagu tema untuk film Mad Max Beyond Thunderdome. Dengan melodi yang epik dan lirik yang kuat, lagu ini menjadi hit internasional dan mewakili semangat pemberontakan dan kekuatan.

Lagu We Don't Need Another Hero juga membuktikan kemampuan Tina Turner untuk menciptakan lagu-lagu yang mendalam dan berdampak besar di industri musik.

Selain lima lagu tersebut, Tina Turner juga terus menciptakan lagu-lagu hit lain sepanjang kariernya, seperti Nutbush City Limits, Steamy Windows, dan The Best. Ketiga lagu itu juga punya kontribusi yang besar dalam memperkaya warisan musik dunia.

Demikian lima lagu hit Tina Turner yang mengukir sejarah dan menjadi inspirasi bagi generasi mendatang.

