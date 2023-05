Konser Suga BTS di Tangerang 26 Mei, Ini Prediksi Setlist Lagu yang Akan Dibawakan

Jakarta, Beritasatu.com – Army sudah siap untuk konser Suga BTS yang diselenggarakan besok? Sebelum itu, jangan lupa untuk menghafal lagu-lagu yang akan dibawakan oleh Suga. Lantas, apa saja prediksi setlist lagu Suga saat konser?

Pada 26 hingga 28 Mei 2023, Suga BTS akan melangsungkan konser tunggal bertajuk 'Agust D Tour In Jakarta' yang diselenggarakan di Indonesia Convention Exhibition (ICE BSD), Tangerang.

Selain mempersiapkan diri mulai dari outfit yang akan dipakai hingga mempersiapkan fisik agar tubuh tetap fit saat konser, para Army jangan lupa untuk menghafal lagu-lagu yang kemungkinan akan dibawakan oleh Suga, agar bisa bernyanyi bersama saat konser. Apa saja lagu yang akan dibawakan Suga BTS? Berikut prediksi lagu yang kemungkinan akan dibawakan Suga di konser nanti.

1. Haegeum

Lagu Haegeum yang dirilis pada 21 April 2023 ini termasuk dalam album Suga bertajuk "D-Day". Lagu tersebut terdapat suara haegeum atau jenis alat musik gesek tradisional dari Korea. Makna lagu ini tentang kebebasan terhadap larangan atas sesuatu.

2. Daechwita

Dirilis pada tahun 2020, lagu Daechwita masuk dalam album Suga bertajuk "D-2". Lagu ini memiliki alunan musik tradisional Korea seperti taepyeongso dan janggu. Makna lagu Daechwita menggambarkan perjuangan seseorang yang tidak pernah menyerah untuk meraih kesuksesan.

3. Give it to Me

Give it to me merupakan lagu yang dirilis pada 18 Agustus 2016. Lagu ini masuk dalam album Mixtape bertajuk "Agust D". Makna lagu Give it to Me menggambarkan perjuangan dan pengalaman yang dilalui seseorang untuk mencapai kesuksesan.

4. Seesaw

Lagu Seesaw merupakan lagu solo Suga yang termasuk dalam album BTS bertajuk "Love Yourself: Answer" pada 2018. Lagu ini memiliki makna tentang perjalanan cinta yang digambarkan seperti permainan jungkat-jungkit yang memiliki perasaan emosional naik turun dan membosankan.

5. SDL

Dirilis pada 21 April 2023, lagu SDL termasuk dalam album solo terbaru Suga bertajuk "D-Day". Lagu SDL memiliki makna tentang seseorang yang sangat rindu pada pujaan hatinya.

6. People Pt.2

Lagu People Pt.2 menjadi lagu kolaborasi Suga dan IU yang dirilis pada 2023. Lagu ini menjadi lagu pra-rilis dari album solo Suga bertajuk "D-Day". Makna lagu tersebut mengisahkan tentang pasangan kekasih yang harus mengakhiri hubungannya karena suatu komitmen yang telah pupus.

7. People

Dirilis pada 2020, lagu People termasuk dalam album bertajuk "D-2". Lagu ini diciptakan oleh Suga saat merenungkan masa pandemi. Lagu People memiliki makna tentang orang-orang yang hidup dalam realita dunia saat ini dan menyatakan bahwa tidak ada yang abadi di dunia ini.

8. Burn It

Dirilis pada 2020, lagu Burn It termasuk dalam album bertajuk "D-2". Lagu tersebut hasil dari kolaborasi Suga dan Max, seorang penyanyi Amerika. Lagu Burn it mengisahkan seseorang yang ingin melupakan masa lalu dengan cara membakar seluruh kenangan buruk masa lalu.

