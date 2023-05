Intip Inspirasi Mengenakan Perhiasan untuk Daily Wear

Jakarta, Beritasatu.com - Daily wear atau pakaian keseharian, dulunya merupakan pakaian yang digunakan untuk beraktivitas sehari-hari. Kini, asal kamu bisa memadu padankan dengan tepat, daily wear bisa kamu gunakan untuk acara formal juga, lho.

Lalu apakah daily wear juga perlu dipadukan dengan perhiasan? Tentu saja perlu, jika kamu ingin tampil lebih menarik.

Sebagai referensi, kamu bisa mengintip koleksi terbaru dari MONDIAL Dreams yang tentunya sangat cocok dengan berbagai jenis pakaian, salah satunya daily wear.

Hadir dengan berbagai jenis perhiasan, mulai dari anting-anting, kalung, cincin, hingga gelang, inspirasi model perhiasan berlian istimewa dari #MONDIALDreams ini sangatlah beragam, unik, inovatif, dan out of the box. Misalkan saja seperti bentuk pear, baguette, cincin berlian wanita dengan model tennis ring, hingga anting ear lobe cuff yang memiliki bentuk memanjang yang edgy.

Semua koleksi ini tentunya akan membuat kamu semakin percaya diri. Kamu bisa mendapatkan perhiasan ini melalui website resmi MONDIAL atau Instagram @mondial.

Sebelumnya, lini Frank Gold juga meluncurkan beberapa koleksi perhiasan emas wanita yang mengusung emas atau plain gold 18 karat berbahan dasar premium yang menggunakan teknologi Italia. Kali ini, koleksi perhiasan emas wanita terbaru tersebut dihadirkan dalam wujud bangle dengan desain chic dan cantik.

Salah satu yang bisa kamu padukan dengan daily wear adalah new bangle collection dari lini Frank Gold yang terinspirasi dari berbagai bentuk kegemaran khalayak ramai. Koleksi perhiasan ini menghadirkan lima pilihan bangle atau gelang emas kekinian dengan berbagai shape yang diberi sentuhan enamel cantik dan ikon binatang rusa.

Italian design eksklusif terbaru dari Frank Gold dengan design simple dengan sentuhan bentuk geometri yang cantik. Gelang cantik ini tentu saja dapat melengkapi gayamu untuk dikenakan pada setiap kesempatan, baik formal maupun kasual.

Terinspirasi dari desain esensial dengan sentuhan modern, Frank Gold hadir dengan modifikasi 5 bentuk geometri dengan finishing high polish yang menjadikannya perhiasan Frank Gold Deer Charm Mirror Bracelet ini memiliki mirror finish. Inilah yang menjadikan Deer Charm Bangle salah satu koleksi perhiasan emas unik dan wajib kamu miliki. Di samping itu, Frank Gold juga senantiasa menghadirkan koleksi perhiasan modern yang cocok untuk kamu gunakan sehari-hari.

Koleksi gelang emas wanita yang dihadirkan lewat Deer Charm Bangle terdiri dari berbagai bentuk, mulai dari lingkaran, oktagon, persegi panjang, hati, hingga quatrefoil. Semua bentuk tersebut dapat menciptakan kesan tersendiri bagi penggunanya. Misalnya, desain lingkaran, oktagon, dan persegi panjang pada bangle dapat memberikan kesan modern serta edgy.

Di sisi lain, jika ingin menampilkan nuansa manis atau sweet, kamu bisa memilih bentuk hati dan quatrefoil pada koleksi gold bangle. Pilihan bentuk yang beragam membuat kamu lebih mudah untuk memilih sesuai dengan nuansa dan mood yang ingin dihadirkan.

Tak hanya hadir dengan lima pilihan unik, gelang emas model terbaru dari Frank Gold ini juga hadir dengan enamel cantik berwarna maroon. Diletakkan pada salah satu sisinya, enamel cantik ini tidak terkesan berlebihan , justru menghadirkan kesan cantik, serta dapat menunjang penampilan setiap wanita yang memakainya.

Nah, dengan memakai perhiasan yang dipadu padankan dengan pakaian keseharianmu, tentunya akan menambah nilai plus dalam tampilanmu.

