The Little Mermaid Tayang Hari Ini, Berikut Fakta Menarik Halle Bailey

Jakarta, Beritasatu.com - Halle Bailey mendadak memang menjadi perbincangan usai dirinya membintangi sosok Ariel dalam film Disney live action 'The Little Mermaid'. Bahkan banyak kritikan masuk yang memperlakukan Halle Bailey terlalu rasis.

Meski demikian, artis muda ini mengaku santai menghadapinya. Dirinya tetap fokus pada peran sebagai Ariel dalam 'The Little Mermaid' yang mulai tayang hari ini, Kamis (24/5/2023).

Meski sukses mendalami perannya swbagai Ariel, rupannya sosok Ariel ini sudah mulai berkarier sejak usia muda. Bailey sudah mulai berkarier sejak tahun 2003 silam lho.

Mengutip laman Variety, berikut ini fakta menarik pemeran Ariel dalam film The Little Mermaid.

1. Tak hanya jago akting, namun juga bernyanyi

Bailey tak hanya mampu berlakon di depan layar kaca saja, melainkan juga kemampuan tarik suaranya yang tak perlu diragukan lagi. Bahkan dirinya diketahui berada di label yang sama dengan Beyonce, Parkwood Entertainment.

2. Pernah tampil di serial televisi Disney

Rupanya Bailey pernah tampil di serial Disney sebelum The Little Mermaid. Bailey pernah tampil di Austin & Ally di episode Moon Week & Mentors. Disana dirinya bersama Chloe Bailey berperan sebagai celebrity judge untuk sebuah lomba nyanyi.

3. Sudah tertarik dengan dunia entertainment sejak kecil

Bailey yang lahir 27 Maret 2000 ini rupanya sudah tertarik dengan dunia entertainment sejak kecil. Bersama dengan saudarinya, mereka pernah membuat video di Youtube pada 2011 lalu. Bahkan Bailey pernah mendapatkan kesempatan untuk tampil di opening konser Beyonce.

4. Dapat Nominasi Grammy Awards

Grup Chloe x Halle juga sudah beberapa kali mendapatkan nominasi di Grammy Awards. Pada 2019 lalu contohnya. Mereka menjadi Nominasi Best New Artist dan Best Urban Contemporary Album. Mereka juga menjadi nominasi untuk kategori Best Progressive R&B Album dan yang lainnya.

5. Cat lovers

Tak hanya cantik dan memiliki suara indah saja, Bailey nampaknya juga seorang pecinta hewan, terlebih kucing. Dalam akun Instagramnya, Bailey sering memamerkan kebersamaan bersama Poseidon. Kucing yang diadopsinya sejak 2021 lalu.

