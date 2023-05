Jakarta, Beritasatu.com - Baby, I'm yours…Baby, I'm yours. Pasti sudah banyak orang yang tahu penggalan lirik lagu tersebut. Itu adalah lirik lagu I’m Yours dari Isabel LaRosa.

Lagu tersebut viral di TikTok karena sering dijadikan backsound video-video TikTok. Seperti diketahui, banyak lagu-lagu yang tadinya tidak dikenal tiba-tiba jadi hype karena TikTok. Salah satunya ya lagu I’m Yours dari Isabel LaRosa ini.

Isabel LaRosa merupakan penyanyi Amerika berusia 18 tahun yang debut pada 2021. Namanya melejit karena lagu I’m Yours viral di media sosial TikTok.

Lagu tersebut diciptakan oleh Isabel LaRosa sendiri. Begitu juga dengan video klipnya. Dalam sebuah wawancara, musisi 18 tahun itu mengaku lagunya terinspirasi oleh perasaan menyukai seseorang tetapi tidak yakin apakah orang tersebut merasakan hal yang sama.

Ini lirik lagu I’m Yours dari Isabel LaRosa beserta terjemahannya.

Lirik Lagu I'm Yours Isabel LaRosa

Baby, I'm yours

Baby, I'm yours

I know that you love me

Darlin' you don't have to say it

You know you can trust me

It's okay it's complicated

Nervous trip over my words

You're so pretty it hurts

Baby, I'm yours

Baby, I'm yours

Baby, I'm yours

I need something more

I pray to the Lord

But, baby, I'm yours

Is it too late to see you?

I love the view of your headlights

Wanna get to know you (know you)

Brought you to my house for the night

Nervous trip over my words

You're so pretty it hurts

Baby, I'm yours

Baby, I'm yours

Baby, I'm yours

I need something more

I pray to the Lord

But, baby, I'm yours

We're getting closer, inches away

Lose composure, favorite mistake

Friendship's over, won't be the same

Baby, I'm yours

Baby, I'm yours

Baby, I'm yours

I need something more

I pray to the Lord

But, baby, I'm yours

Terjemahan Lirik Lagu I'm Yours Isabel LaRosa

Sayang, aku milikmu

Sayang, aku milikmu

Aku tahu kau mencintaiku

Sayang, kamu tidak perlu mengatakannya

Kau tahu kau bisa mempercayaiku

Tidak apa-apa itu rumit

Perasaan gugup menyandung kata-kataku

Kamu sangat cantik itu menyakitkan

Sayang, aku milikmu

Sayang, aku milikmu

Sayang, aku milikmu

Aku butuh sesuatu yang lebih

Aku berdoa pada Tuhan

Tetapi, sayang, aku milikmu

Apakah sudah terlambat untuk melihatmu?

Aku suka tampilan lampu depan kamu

Ingin mengenalmu (mengenalmu)

Membawamu ke rumahku untuk malam ini

Perasaan gugup menyandung kata-kataku

Kamu sangat cantik itu menyakitkan

Sayang, aku milikmu

Sayang, aku milikmu

Sayang, aku milikmu

Aku butuh sesuatu yang lebih

Aku berdoa pada Tuhan

Tetapi, sayang, aku milikmu

Kita semakin dekat, beberapa inci jauhnya

Kehilangan ketenangan, kesalahan favorit

Persahabatan sudah berakhir, tidak akan sama

Sayang, aku milikmu

Sayang, aku milikmu

Sayang, aku milikmu

Aku butuh sesuatu yang lebih

Aku berdoa pada Tuhan

Tetapi, sayang, aku milikmu

