Office Look Keren dengan Black Enamel

Jakarta, Beritasatu.com - Soal keseharian di kantor, perempuan memang selalu mementingkan penampilan daripada pria, yang memang lebih terkesan cuek. Prinsip “Dress for occasion” juga pastinya sangat berlaku berlaku bagi wanita yang kesehariannya berada di area perkantoran.

Saat berangkat wawancara kerja atau saat pergi ke kantor misalnya, wajib mengenakan pakaian kerja yang tepat. Kamu bisa mempercantik penampilan dengan perhiasan Black Enamel yang manis dari The Palace jeweler, dengan warna dan desain yang mencuri perhatian.

Perhiasan berlian wanita dari The Palace Jeweler yang mengutamakan tren terkini ini, hadir dengan sentuhan enamel hitam yang dapat menambahkan sentimen, warna, dan karakter pada perhiasan juga tentunya dengan craftsmanship terbaik.

Sebagai informasi, The Palace Jeweler juga merupakan #NationalJeweler yang selalu menghadirkan koleksi perhiasan berlian berkualitas dengan mengusung tagline 3T, yaitu #Therlengkap, #Therjangkau, dan #Therjamin.

Kamu bisa mendatangi gerai The Palace Jeweler terdekat secara langsung atau mengunjungi website resmi The Palace Jeweler. Ikuti juga Instagram @thepalace_id dan TikTok untuk mengetahui informasi lainnya.

Berikut inspirasi office look wanita yang menarik untuk disimak agar tampilan kamu tidak membosankan, tentunya dengan tambahan perhiasan cantik dari The Palace Jeweler.

Padu Padan Kemeja dengan Celana Panjang

Kemeja seringkali menjadi pilihan pertama bagi kaum wanita untuk dijadikan pakaian wajib, terutama pada hari-hari tertentu. Kemeja dengan bawahan celana panjang hampir selalu jadi dresscode yang paling banyak digunakan di kantor. Kemeja memang bikin penampilanmu terlihat rapi dan formal.

Kamu bisa menambahkan liontin Black Enamel dengan bentuk teardrop dari koleksi The Palace Jeweler dengan corak warna kuning dengan liontin warna hitam, yang akan menambah penampilanmu menjadi lebih anggun dan menarik.

Padu Padan Celana Bahan dengan Atasan Bermotif

Untuk melengkapi penampilan office look kamu, maka harus tentukan jenis celana yang digunakan. Salah satu jenis celana yang populer dan banyak digunakan adalah celana bahan. Celana bahan merupakan jenis celana formal yang umumnya terbuat dari bahan kain yang tipis dan lemas, misalnya, jenis kain katun, kain drill, hingga kain silk.

Desainnya yang simpel bisa membuat penampilanmu kelihatan bersahaja. Celana bahan ini punya banyak variasi warna. Jadi, kamu tidak akan kesulitan saat mix and match dengan atasan bermotif.

Nah, jika sudah selesai memadukan celana dan atasan, kamu tinggal menambahkan perhiasan agar tampilan kamu semakin menawan. Kamu bisa tampil chic dengan cincin Black Enamel dari the Palace Jeweler. Sentuhan berlian di tengahnya membuat perhiasan ini terlihat semakin menarik.

3. Kenakan Blazer untuk Tampil Lebih Praktis

Blazer juga laris manis untuk office look bagi kaum hawa. Blazer bisa kamu padukan dengan kemeja untuk penampilan yang formal atau t-shirt untuk penampilan yang semi-formal.

Blazer bisa menjadi pilihan fashion praktis untuk menyempurnakan penampilanmu. Bahkan, kamu bisa tampil stand out meski hanya dipadukan dengan t-shirt atau tank top biasa.

Maksimalkan tampilan kamu dengan tambahan anting Black Enamel dari The Palace Jeweler. Tentunya kamu bisa mencuri perhatian dengan warna dan desainnya yang cantik.

Nah, bagi kamu yang ingin tampil menarik dan elegan untuk office look, maka sudah tidak salah lagi memadukan outfit kamu dengan new jewellery collection Black Enamel dari The Palace Jeweler.

